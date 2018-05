PhoneLifeBalance, la iniciativa de Motorola para mejorar las relaciones personales

El balance entre el uso de teléfonos celulares y la relación con nuestros seres queridos en la vida cotidiana, es una de las metas que tiene la fabricante de teléfonos celulares Motorola. La iniciativa, denominada #PhoneLifeBalance, busca ubicar al teléfono celular como un accesorio, y no como un protagonista de nuestras vidas.

Por este motivo es que a nivel global la compañía de Lenovo, quien fue la encargada de poner en marcha los primeros celulares de la historia, busca mejorar la conexión “directa” entre personas.

En ese sentido, la gerente de Marketing de Motorola Argentina, Valeria Fernández, explicó a El Tribuno de Jujuy que “estamos viendo que estamos con muchas cosas, y muchas de ellas pasan por dentro del teléfono, y a veces, el equilibrio entre la atención que le damos al teléfono y a nuestros seres queridos, está un poco dispar, entonces lo que estamos intentando es revertir eso y resolverlo de alguna manera”.

Fernández admitió que el teléfono forma parte de “nuestro día a día”, y eso no va a cambiar, “pero puede cambiar en función del uso que le damos. El teléfono no es más que una herramienta que tenemos para poder vivir mejor, y así tenemos que concientizarnos. No tenemos que darle más atención de la que merece”, sugirió.

La iniciativa partió de la base de una serie de encuestas realizadas a nivel global en colaboración con Nancy Etcoff de la Universidad de Harvard y la consultora Ipsos, en la que se revelaron datos alarmantes en relación al comportamiento y los hábitos de uso del teléfono en diferentes generaciones para comprender el impacto social de los smartphones en las relaciones “con uno mismo, con los demás y con el entorno físico y social”.

De hecho, el estudio demostró que muchos usuarios anteponen el uso del teléfono a las relaciones con sus seres queridos. Sobre todo, en las generaciones más jóvenes que crecieron en un mundo “digital”.

Importancia del teléfono: 33% de los encuestados dan prioridad a su Smartphone sobre la interacción con sus seres queridos y el tiempo que pasan con ellos.

Factores generacionales: El 53% de la generación “z” considera que su Smartphone es su mejor amigo.

Búsqueda de ayuda: El 61% de los encuestados ve necesario sacar mayor provecho de su Smartphone, pero cuando no lo está haciendo, necesita ayuda para desconectarse.

Vida Personal: el 60% afirma que es importante tener una vida propia al margen del celular.

En las encuestas también se detectaron tres comportamientos “comunes” entre consultados, siendo los jóvenes los más propensos.

Revisión compulsiva: 49% reconoce que revisa su dispositivo con más frecuencia de la que debería y el 44% admite que no puede evitar revisarlo constantemente.

Tiempo excesivo dedicado al teléfono: 35% considera que dedica mucho tiempo, y el 44% cree que sería feliz si lo usara menos.

Sobredependencia emocional: 65% admite que siente pánico al pensar haber perdido su Smartphone, y el 29% que no lo está usando, está pensando en usarlo o en la próxima vez que podrá usarlo.

Acciones a desarrollar

En relación a los resultados, la reponsable de Marketing de Motorola Argentina, Valeria Fernández, detalló que los datos no hacen más que “reflejar lo que vemos día a día”, y que puso en evidencia la necesidad de abordar la problemática.

“Queremos poner el tema sobre la mesa, buscar propuestas y buscar cómo funcionan”, enfatizó Fernández, al tiempo que subrayó importancia de hacerlo en base a las costumbres de cada lugar.

Actualmente #PhoneLifeBalance “está en una primera fase de dar a conocer el estudio, empezar a discutir, y que empiece ese ida y vuelta”.

La encuesta que mide la "adicción" al teléfono celular

En ese sentido, Valeria Fernández, afirmó que existe una breve encuesta en el blog www.hellomoto.com, en donde el usuario que responde un breve cuestionario en base a las costumbres en el uso de smartphones, y el sitio devuelve una respuesta. Además existen videos humorísticos y reflexivos en relación a la temática.