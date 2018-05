Arturito de La Casa de Papel, "desafió al Puma Goity"

Luego de las críticas de Gabriel "Puma" Goity y de Daddy Brieva a la serie sensación del momento, La Casa de Papel, tuvieron su respuesta. Es que el actor español Enrique Arce, que en la popular serie de Netflix encarna a Arturito, el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, asaltada por un grupo de delincuentes que llevan mamelucos rojos y llevan como nombre capitales de distintos países, lo desafío a un "cara a cara" de actuación.

"Esto es muy fácil: se alquila una sala, se escoge un texto y que se pongan a hacer una escena conmigo a ver quién gana. Que intenten hacer una escena de Arturito a ver si pueden. Con Darín, no, con Francella, tampoco. Pero con estos dos, seguro. Con escucharlos hablar ya sé. Les gano hasta con acento argentino", respondió "Arturito" tras escuchar las críticas a la serie en el programa de Ángel de Brito.

El actor realizó una curiosa comparación, en la que afirmó que las críticas recibidas por La Casa de Papel le recuerdan a las que recibe Messi. "La gente necesita sus minutitos de gloria. No sé cuáles son las circunstancias de estos caballeros. Seguro que si me tomo un café nos terminamos cayendo bien, pero faltarle el respeto a algo gratuitamente porque tiene éxito no me parece".