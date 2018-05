Profunda conmoción causó en el ambiente ciclístico de San Juan, por la suspensión provisional que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) al jujeño Gonzalo Najar, ganador de la Vuelta Internacional de San Juan, por un análisis con resultado adverso.

Con la notificación oficial, los abogados de su equipo SEP (Sindicato de Empleados Públicos) están elaborando la mejor estrategia para la defensa del ciclista.

En comunicación telefónica con El Tribuno de Jujuy, Gonzalo Najar comenzó diciendo: "No tengo nada que esconder. Esto es muy complicado, me querían abrir la muestra B sin mi presencia. Los controles se toman en dos muestras A y B. La A queda en el laboratorio donde se hace el análisis y la B en resguardo por si hay que rebatir el primer análisis".

Agregó: "La Fundación dijo que la cantidad no era suficiente, no alcanzaba el mínimo y tomaron la muestra B. Esto es ilegal porque te abren la B que puede ser contaminada, deben abrirla con la presencia de tu abogado. Entonces abrieron la B sin mi permiso y salió lo que salió, me dejaron sin elemento de defensa porque ya abrieron la otra muestra".

Con respecto a su salida del equipo argentino, sostuvo: "De la concentración me fui solo, porque cuando me notificó la UCI ya no podés competir, fue el jueves por la tarde. Gabriel Curuchet, presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina, me pidió que yo diga que estaba enfermo y después verían qué hacer. Hay muchas cosas raras en todo esto".

Luego disparó munición gruesa contra quienes él estima que lo perjudicaron moral y deportivamente.

"Mancharon todo lo que hice a puro sacrificio. La UCI me suspendió provisionalmente para tapar el mal procedimiento de la Fundación que hizo mal las cosas. No fue correcto todo lo que hicieron. Si yo le gano el juicio a la Fundación, el tiempo que estaré parado y la mancha pública no me la saca nadie. Los abogados van a demostrar que hubo un mal procedimiento".

Más adelante expresó: "Hay cosas que no me sorprenden, la Federación Argentina está contra el dueño del equipo. También iremos contra la Federación porque no me defendió y me dejaron solo cuando abrieron la muestra B. Es una situación que debo afrontar y sacar la verdad de todo, aunque la mancha quedará siempre".

Completó: "Ellos son responsables del mal procedimiento y me perjudicaron dejándome sin correr el Panamericano. Después de la primera prueba, tuve cinco más y todas fueron negativas, entonces no entiendo de dónde sacan que ahora salió positivo. La Federación también tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad porque debían haberse involucrado diciendo que la Fundación hizo mal las cosas".