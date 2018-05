Gaspar Cinco fue condenado a perpetua

SALTA (Agencia). El Tribunal de la Sala II de Juicio condenó ayer al periodista Franco Gaspar Cinco a la pena de prisión perpetua por el doble homicidio de Alejandra Parraga y su hijo de dos años Amir. y la tentativa de homicidio del menor. Tras una larga jornada de alegatos, quien dio a conocer el fallo fue el juez Ángel Amadeo Longarte. El acusado recibió la pena máxima y será registrado en el Banco Genético de Datos.

"Alejandra, el amor de mi vida"

Gaspar Cinco, antes de la lectura de su sentencia y con calma reiteró su inocencia del cargo que pesa sobre él de haber envenenado con cianuro a su pareja y al hijo de ella.

"No puedo hacerme cargo de lo que me adjudican", dijo y afirmó que jamás tuvo intención de terminar con la vida de Alejandra, "el amor de su vida", ni con la de su hijo. El imputado señaló que él tiene un hijo de cuatro años y que no podría haber planeado eso y que si no declaró antes fue porque "no había podido terminar la lectura de los chats entre él y Alejandra".

Durante los alegatos la Fiscalía como la querella pidieron cadena perpetua por las sobradas pruebas en contra de Cinco mientras la defensa solicitó la absolución lisa y llana.

La causa contra Franco Rodrigo Gaspar Cinco es por homicidio simple en grado de tentativa y homicidio calificado por el medio empleado (veneno) en perjuicio de menor, y homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el medio utilizado en perjuicio de Alejandra Ximena Párraga.

Los alegatos

Los alegatos comenzaron alrededor de las 10.15 y concluyeron 12.40. El primero que alegó fue Ramiro Ramos Ossorio, para quien quedó plenamente probada la autoridad material de la muerte por envenenamiento producida por Gaspar Cinco ya que él creó la escena para matar al niño y es incidentalmente que muere también Alejandra.

Para Ramos Ossorio esto quedó probado no solo por los testimonios a lo largo del juicio sino también por los chats que a lo largo del mes de mayo y hasta el cinco de junio los chats demuestran que él estaba preparando la escena del crimen. Consideró que merecía cadena perpetua. Del mismo modo se expresaron los querellantes Venegas y Schmid que coincidieron con Ramos Ossorio de que Cinco fue el autor material de la muerte de Párraga y su hijo.

Por su parte, el defensor de Cinco, Luis Agero Molina, consideró que nada de lo que se lo acusa al periodista está probado porque cree que el cianuro no lo compró para matar al niño sino que lo compró por pedido de la chica y que él no sabe qué pasó en la habitación porque él no estaba cuando ambos toman el veneno. También descartó de plano que haya pruebas para responsabilizar a Cinco por el intento previo de homicidio, en el dique Cabra Corral. Pidió la absolución lisa y llana.