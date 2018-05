Daniel Ferreiro habló sobre reestructuración

Daniel Ferreiro es vocero de la Asociación del Fútbol Argentino y ayer llegó a Jujuy para reunirse con Pedro Segura, presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, sobre los cambios que se tienen pensado en el futuro de la B Nacional. "Generamos esta conciencia de querer reestructurar porque pensamos en los de arriba y en los de abajo", apuntó.

Ferreiro llegó a Jujuy enviado por Claudio Tapia, titular de AFA, para tratar diversos temas relacionados al futuro del ascenso

El representante de AFA habló con El Tribuno de Jujuy sobre la reestructuración que se viene para la segunda categoría del fútbol nacional y el resto. "Hablábamos con Pedro Segura, no tenía mucho sentido tener 350 equipos jugando prácticamente por nada, porque son solamente dos ascensos en el Federal A, imaginen que había 350 equipos todo el año en ruta gastando combustible, en goma, micros, y la verdad que no tenía ninguna significancia deportiva y esos torneos no tenían ningún interés", sostuvo Ferreiro al tiempo que resaltó: "Habíamos perdido esos grandes clásicos provinciales, esos clásicos regionales que hacen a la identidad del fútbol, al sentido de pertenencia".

Para Ferreiro será importante "la vuelta del fútbol a las ligas y hacer ligas absolutamente competitividad y que tenga posibilidad certera de participar de un torneo de características nacionales como el federal para un ascenso al Nacional B que es la antesala a la Superliga, es algo muy importante", subrayó destacando que "otro tema es la representatividad, desde la asunción del presidente Claudio Tapia nunca en la historia, el ascenso del interior tuvo casi el 35 por ciento de cargos en el Comité Ejecutivo, por lo tanto estamos trabajando muy fuerte en más federalismo".

Consultado sobre si está definido la reestructuración que nos hace suponer implicará una división, el vocero de AFA enfatizó: "Bajo ningún punto de vista, lo que se busca de alguna manera, nosotros tenemos una coyuntura, la coyuntura es el torneo de 30 que nunca debió haber sido de la primera división, ese torneo de 30 equivale a cuatro descensos a la B Nacional, a su vez vos no podés cortar la posibilidad de los ascensos del Federal y la Primera División B, esto significa que suben seis equipos sin problemas de promedio y los equipos representativos y que más jugamos en la historia de la B Nacional tal es el caso de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Nueva Chicago, Los Andes, Chacarita, Instituto de Córdoba, el mismo San Martín de Tucumán, siempre estamos condenados a ser dirigentes prácticamente por haber mantenido la categoría de pelear ascensos o no poder pelear ascensos porque el sistema es completamente asimétrico, entonces nosotros en esta pseuda reestructuración hasta que la Primera División logre tener la cantidad de 20 como dicen, creemos que no podemos someternos a un descenso deportivo que puede llegar a ser un descenso institucional irreversible, nos tenemos que fijar tanto en los ascensos como también en los descensos y hoy en la actual circunstancia del fútbol y el desequilibrio que generó la Primera División estamos obligados a ser una restructuración".

Por último habló sobre la Superliga que está pensada para 20 equipos "faltan varios años para llegar a tener los 20 equipos teniendo en cuenta que la primera tiene cuatro descenso pero a su vez hay dos ascensos de la B Nacional, serán cuatro años más", finalizó Daniel Ferreiro.

La visión de Segura





Pedro Segura, presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, dio su postura sobre el futuro de la Primera B Nacional.

“Hablamos largo y tendido, después almorzamos viendo los temas de AFA, viendo el tema del Nacional B, los famosos temas que tanto se habla de la reforma del Nacional B, cosa que por ahora todavía no hay nada, se está hablando como siempre pero no hay nada concreto”.

Segura resaltó que “la idea nuestra siempre de poder seguir teniendo un campeonato Nacional B que sea la carta de presentación de AFA, que lo podamos potenciar, lo hagamos cada vez más federal y que realmente sea un campeonato sumamente competitivo por supuesto tratando de ver de qué manera podemos mejorar el campeonato”.

Para el titular del “lobo jujeño” se deberá analizar la próxima temporada, “a partir del 2019 porque después del Mundial quedarán cuatro meses para hacer un campeonato nuevo de 25 equipos, hay que ver cómo se van a manejar los temas del ascenso, descenso, son seis equipos los que deben descender, somos muchos, inclusive los grandes que venimos hace mucho en el Nacional B quedamos bastante comprometido con los promedios”.

El directivo “albiceleste” reconoció que “hablamos de todo, sobre como quedó AFA con el tema económico, mejoró mucho, se está haciendo los descuentos sin ningún tipo de miramientos por las deudas anterior a que llegue Tapia a AFA, esos temas hablé de ver si se puede mejora los ingresos para el próximo campeonato después del mundial”, subrayó.

Pedro Segura resaltó ante El Tribuno de Jujuy que la visita de Daniel Ferreiro “es un amigo, cuando comencé en AFA en el 2016, es el hombre con el que más contacto tuve, en aquel entonces era presidente de la mesa de la B Nacional, después lo sucedí yo, entablamos una gran amistad, tuve la sorpresa la semana pasada que estaba con ganas de venir a Jujuy a visitarme, a charlar un poco”, finalizó.