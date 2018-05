Una niña de 14 años fue manoseada y golpeada

Una niña de solo 14 años fue violentamente atacada por dos hombres que se movilizaban en un automóvil que tenían estacionado en inmediaciones de la pasarela ubicada sobre la ruta provincial Nº 1, frente a la sucursal de un supermercado y a metros de la avenida Corrientes en el barrio El Arenal.

La niña está internada en el Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” con golpes en la cabeza y un “shock” nervioso.

Como cada día la menor abordó en cercanías de su vivienda en el barrio de la Tupac un colectivo para dirigirse a su colegio ubicado en el barrio Malvinas donde cursa el segundo año.

El violento ataque

La joven estudiante viaja acompañada de una compañera de trabajo de su mamá Graciela, pero ayer esta señora no concurrió y lo tuvo que hacer sola.

Siguiendo con la rutina diaria descendió en la parada ubicada sobre rutas 9 y 1 y subió a la pasarela para cruzar la ruta provincia 1 sin poder prever que al llegar al extremo que da a las vías de ferrocarril dos depravados la tomarían por asalto, aprovechando la ausencia de otras personas, la falta de iluminación y la ausencia total de vigilancia policial.

Graciela, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, señaló que su hija fue manoseada por parte de estos dos delincuentes quienes le exigían le entregue el celular y el dinero.

"Mi hija no cuenta con celular y apenas si puede llevar unos muy pocos pesos" indicó la afligida mujer, agregando que "lamentablemente como consecuencia de esta grave situación por la que tuvo que atravesar mi hija, no pudo describir muy bien lo que sucedió".

Graciela afirma que "esto es culpa de la falta de vigilancia, de presencia policial, de solo pensar de que pudieron llevarse a mi hija, entro en pánico".

La mamá relata que vivimos en Alto Comedero y que no puede acompañar a su "hijita" ya que no tiene con quien dejar a un hijo menor que tiene una enfermedad muy seria.

"A mí me avisó la directora de la escuela a la que concurre mi hija" afirma Graciela, "todo fue muy confuso, de ahí fuimos a la Seccional 32§ y después de tomarle la declaración nos mandaron a ver al médico de la policía, pero como no estaba me dijeron que vaya al Materno Infantil", manifiesta.

También recuerda que "como tiene golpes en la cabeza le hicieron unas placas y análisis de sangre, mi hija esta en un estado de shock muy importante, tiene vómitos y mucho dolor de estómago".

Graciela experimenta una suerte de bronca y de mucho dolor, de impotencia e indignación cuando dice que "la policía debe vigilar más, esto se debe saber".