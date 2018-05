"Remarcación" por la suba del dólar en los comercios jujeños

En la actualidad, la mayoría de los hogares están preocupados por poder pagar las cuentas y llegar a fin de mes, ante esta situación la suba del dólar pareciera ser algo con menor importancia, pero lo cierto es que el ascenso de la divisa norteamericana tiene su impacto en la vida cotidiana de los jujeños. Los que tenían planes de comprar algo de tecnología, los que tienen planes de ahorro para la compra de vehículos 0 Km, los que pensaban comprar un paquete de vacaciones en el exterior y los que hoy van al supermercado se dan cuenta de que la "minicorrida del dólar" provoca la modificación de precios que deprimen su poder adquisitivo.

El pico alcanzado por el dólar el jueves pasado, de $ 23,50, provocó mucho temor en todos los sectores de la sociedad ante la posible suba de los combustibles y los comerciantes decidieron remarcar sus precios. Muchos de ellos aseguran que los proveedores ya están llegando con nuevos listados de precios con un aumento de entre 4% al 10%.

Las casas de cambio, que son las que le toman el pulso al flujo cambiario, indicaron que el jueves pasado cuando el dólar alcanzó su último pico, hubo mucha demanda de compra.

"La gente se asusta y el que puede viene a comprar algo para ahorrar, pero eso duró sólo un par de horas, ya que en la tarde el precio bajó", indicó Ignacio Arribale de una casa de cambio ubicada en el casco céntrico de esta capital.

Los "arbolitos"

Por otro lado, los "arbolitos" que se encuentran en la peatonal Belgrano, indicaron que ante la suba del dólar hay mayor demanda de compra de la moneda extrajera, aunque niegan que este interés sea masivo. "La situación no es buena para nadie y Jujuy es una provincia con poco movimiento del dólar, sólo compran los que necesitan viajar al exterior o comprar productos en dólares, pero la demanda no es masiva. Los que ahorran son realmente pocos. Todos están preocupados por llegar a fin de mes. La gente compra lo mínimo y sólo pagan cuentas", dijo José, quien no quiso revelar su apellido.

Concesionarias y cadenas de supermercados

En lo que se refiere a la suba del precio de los automóviles 0 Km, Matías Guerrero, asesor de una de las concesionarias más grandes de la provincia, indicó que los precios de los vehículos se actualizan de acuerdo al precio del dólar. En la última semana la suba fue de 2% a 2,5%. Un hecho que da cuenta de esta situación es que en las calles reparten folletos con casilleros de precios en blanco.

Sobre los planes de ahorro y promociones, indicó que las concesionarias están manteniendo sólo 9 cuotas fijas y que tratan de actualizar los precios cada 30 días.

Por otro lado, en una consulta realizada en las puertas de una cadena de supermercados de nuestra ciudad los clientes indicaron que los precios están “remarcados en su mayoría, por lo que muchos sólo entran a comprar las ofertas y promociones.

“Hay que comprar sólo lo necesario, no se puede pagar todos los días nuevos precios. En la fila de la caja nos pasamos los datos de las ofertas. Lo que más subió creo que es el pan, galletas y todo lo que tiene harinas”, indicó Estela López tras salir de hacer unas compras.