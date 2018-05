Homenaje a la abanderada de los humildes

El Partido Justicialista (PJ) homenajeó ayer con un acto y ofrendas florales a Eva Duarte de Perón con motivo de conmemorarse 99 años de su natalicio.

El acto fue encabezado por el diputado provincial y presidente del PJ de Jujuy, Rubén Rivarola, en la tradicional sede del partido ubicada sobre la avenida 19 de Abril.

En un clima de festejo y celebración, militantes de todas las edades se dieron cita como todos los años para "festejar el cumpleaños" de Eva Duarte de Perón quien fue bautizada como "la abanderada de los humildes" por su incansable lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad social.

Participaron del acto la diputada provincial Liliana Fellner, el diputado provincial Pedro Belizán, Matías Domínguez concejal por capital, jóvenes peronistas y legendarias mujeres militantes del partido, entre ellas Raquel Machaca, Esperanza Tejerina, Yolanda Serapio y Susana Yoni, entre otras.

RUBÉN RIVAROLA / RECORDÓ LA TRAYECTORIA DE EVITA Y AGRADECIÓ SU TRABAJO.

El presidente del partido agradeció el apoyo y el arduo trabajo de todos sus compañeros y recordó con mucho cariño y admiración la historia de vida de Eva Perón y sus acciones en Jujuy.

"Juan Domingo Perón fue presidente gracias a ella también, él tenía sus fuerzas y sus ganas para trabajar pero ella salió a buscar la columna vertebral que hoy tiene que seguir siendo la misma, que son los obreros, los sindicatos". "Detrás de cada hombre hay una gran mujer", expresó Rivarola.

Además, invitó a continuar con el trabajo fuerte y en conjunto por los más humildes y por los trabajadores e instó a la unión del partido y a terminar con las diferencias. "Trabajemos juntos para sacar a la Argentina adelante y a nuestra provincia que es tan linda". "Gracias Evita por tus consejos, por tu forma de vivir y por tu forma de trabajar. Trabajemos y enamoremos a la gente de lo que es el peronismo. El peronismo no se vende, no se compra ni se alquila", concluyó.

Mujeres militantes también tomaron la palabra y expresaron su profundo agradecimiento al trabajo solidario de Eva Perón.

Por su parte, Yolanda Serapio destacó la importancia de trabajar unidos y desde el consenso para el beneficio del pueblo. "Salimos a trabajar sin ningún interés, lo hacemos por el movimiento nacional justicialista, siempre unidos", indicó.

Por último, pidió instancias de diálogo y humildad para reforzar el trabajo por y para la comunidad.

OPINIONES

DIPUTADA PROVINCIAL LILIANA FELLNER

“Hoy leía que hay muchas personas que revalorizan y siguen en su memoria a Eva Perón y ponían: "la eterna’ y yo me pregunté ¿por qué eterna? y cuando fuimos hasta el Hogar Escuela vi que eso es lo eterno, las obras de Eva Perón.

Si vamos a Tumbaya, lo que hoy está convertido en una escuela de gastronomía era el Hogar Escuela. Lo construyó con el mismo arquitecto, con los mismos materiales y la misma calidad con la que construía para Buenos Aires. Esa era la dignidad de esta mujer.”

DIPUTADO PROVINCIAL PEDRO BELIZÁN

“Eva Perón significa algo muy importante para nosotros.

Es la capitana de los humildes, de los trabajadores, del que más lo necesita y la capitana de la justicia social. Eva Perón representa la parte sensible de la política y por eso nos llena de orgullo valorar cada día más el principio de la igualdad y de la justicia social que nos entregó.

Desde el partido vamos a trabajar como nos enseñó ella, llegando a los que menos tienen, al que más lo necesita, a los trabajadores y a los sindicatos”.

MILITANTE RAQUEL MACHACA

“Mis compañeras de La Mendieta hicieron un souvenir que decía "No me olviden". Nunca jamás la vamos a olvidar, jamás podremos olvidar a la Señora, para nosotros ella es sagrada. Ella ha sido la sombra del General.

La mujer es la que lleva lo que le falta al hombre, agallas. Porque la mujer sabe que lo que se quiere se puede, pero es triste ver hoy en día que no se puede llegar a fin de mes y en eso hay que trabajar. A veces me pregunto ¿qué hubiera sido si Evita viviera?

MILITANTE SUSANA YONI

“Más allá de las diferencias el peronismo siempre está unido y salimos adelante y sobre todo en las crisis, esto es algo que nos enseñó nuestra conductora Eva Duarte de Perón.

Es por esto que invito a la juventud y a la militancia a acercarse ya que las puertas de este partido están abiertas para trabajar juntos y llegar a la gente que menos tiene. Los peronistas sabemos hacer las cosas para aportar nuestro granito de arena como militantes y así llevar al justicialismo al triunfo en 2019”.