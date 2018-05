"Tenemos un gran sentido de pertenencia con Jujuy"

El grupo Los Huayra brindará el show titulado “Puro Huayra” el próximo viernes y sábado desde las 21 en la sala mayor del teatro Mitre de nuestra ciudad y para brindar detalles del espectáculo y hablar sobre otros temas visitaron la redacción de diario El Tribuno de Jujuy, Juan Fuentes, Luis Benavídez y Álvaro Plaza, integrantes de la formación salteñas quienes se refirieron también al especial vínculo que mantienen con Jujuy y a sus próximos planes y proyectos.

Así en primer lugar ratificado su cariño por nuestra provincia se refirieron a la propuesta que presentarán en el coliseo jujeño, “Jujuy es como nuestra segunda casa así que estamos muy contentos se traer este espectáculo aquí. Se llama "Puro Huyra" y se trata simplemente de interpretar las canciones que más nos gustan en versiones acústicas muy especiales. Es un show de formato reducido y con instrumentos y muchas voces. Una propuesta muy íntima, una manera distinta de escuchar a Los Huayra”, dijeron. Y agregaron, “el Mitre es un teatro pequeño pero muy muy lindo, cálido y volver a presentarnos allí para nosotros es muy bonito. Es lindo volver a Jujuy”, expresaron.

En otro tramo de la charla indicaron que jujeños y salteños comparten muchas cosas y los diferencian otras. Así en tono jocoso dijeron, “si nos referimos a los conjuntos folclóricos, por ejemplo con Los Tekis nos diferencia la sed, ellos tienen más sed, su temperatura corporal es mucho más elevada que la nuestra (risas).... Pero son más las cosas que nos unen, la cultura es superparecida, es igual y nos vamos mezclando a medida que pasa el tiempo, nosotros cantamos más carnavalitos y coplas y la gente de Jujuy más zamba. En Jujuy nos trataron muy bien desde nuestros comienzos, así que nos sentimos de acá, sentimos que representamos muchas de las costumbres de Jujuy. La primera provincia que nos acogió (incluso antes que Salta) fue Jujuy, nos brindó oportunidades, nos hacía parte de festivales importantes. Así que tenemos un sentido de pertenencia muy grande con Jujuy, un acercamiento importantísimo para con toda la gente de aquí que nos da un lugar,que nos deja cantar muchas cosas de Jujuy y también salir a representar esta cultura que engloba todo el norte a otros lugares”, dijeron .

EN NUESTRA REDACCIÓN/ JUAN FUENTES, LUIS BENAVÍDEZ Y ÁLVARO PLAZA

Luego hablaron sobre su estilo musical (que muchos tildan de “folclore moderno”), “no nos gustan las fronteras, tratamos en lo posible de romperlas. Tratamos que la música que hacemos sea la música que nos gusta, con la que nos sentimos identificados y primero que nada tratamos de ser sinceros con las canciones que elegimos cantar. Entonces con todo eso se hace nuestro estilo y de ahí la gente según como lo tome va poniéndole la etiqueta que quiera. Lo que nosotros tratamos de hacer y decimos que hacemos es música argentina. No sé si tratamos de ser modernos pero si tratamos de ser actuales, de buscar cosas nuevas todo el tiempo, de incorporarlas a la música pero siempre lo más importante fueron las canciones, todo lo que agregamos va subordinado a lo que nos dice una canción, al mensaje que queremos dar y, sí, a lo mejor por ahí si tenemos un lenguaje, una manera de decir las cosas particular, que es lo que venimos buscando todos estos años”, indicaron.

Después hablaron sobre su relación con la nuevas tecnologías y la redes sociales, “hay una movida grande en las redes sociales con nosotros que estoy más que seguro no tiene nada que ver con nuestras virtudes con la tecnología porque no es lo nuestro, no estamos muy abocados a toda esa movida que es la que está de moda. Pero sí tenemos gente que se encarga y trabaja mucho esa área. Nosotros en las redes somos poco comunicativos siempre nos piden que hagamos algo más pero en ese sentido somos muy salteños. Sin embargo Los Huayra tenemos presencia”, señalaron.

“Los Huayra” en 2016 estuvieron nominados en la categoría “Mejor Álbum Folclórico” por su disco “Gira” a los premios Grammy Latinos. Aunque el galardón fue para el conjunto colombiano Palo Cruza’O, indicaron que la experiencia fue inigualable, “fue impresionante, nosotros lo tomamos como una aventura porque la verdad no tomamos dimensión de lo que era ser parte de esa celebración enorme. Nos fuimos todos a Las Vegas a disfrutar, para estar en semejante gala, estar en el mismo lugar y respirar el mismo aire que grandes artistas internacionales porque había muchísimos como Ricky Martin, Niña Pastori, Marc Anthony, Jennifer López, Wisin y Yandel, Enrique Iglesias, Álvaro Plaza, Juan Fuentes (risas), toda gente grosa del ambiente. Era una cosa impresionante. Y fuimos ignorados con mucho éxito por todos ellos y la verdad fue un mundillo que estuvo bueno verlo, fue muy raro porque uno se siente muy ajeno a todo eso. Es una movida a la que no estamos acostumbrados pero a la que no podríamos acostumbrar”, expresaron en tono hilarante.

Finalmente se refirieron a sus próximos proyectos, “estamos en etapa de preproducción de nuestro próximo disco así que si todo sale bien vamos a grabar a fin de año. Y estamos con una pequeña gira que incluye presentaciones en Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán. También tenemos salidas al exterior, vamos a Estados Unidos y a Australia donde la comunidad argentina nos invitó para celebrar el 9 de julio”, contaron para concluir.