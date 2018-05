Hogar Escuela mantiene el legado de Eva Perón

El Hogar Escuela N° 1 "José de la Iglesia" es una de las grandes obras creadas por Eva Duarte de Perón en la provincia en 1950.

Actualmente a la institución asisten alrededor de 150 niños con modalidad de albergue y otros durante el día como estudiantes.

Los chicos que concurren al establecimiento cumplen con la escolaridad fuera del Hogar Escuela y dentro de él reciben: apoyo escolar, talleres y contención afectiva, además cuentan con huertas donde producen distintas hortalizas.

Ayer el establecimiento vivió un día especial con la visita del presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, y militantes del PJ para conmemorar el 99§ aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón.

En la oportunidad, las autoridades presentes colocaron ofrendas florales, un cuadro alusivo a la fecha y los referentes del Justicialismo entregaron elementos de limpieza, útiles y productos para la elaboración de empanadas destinadas a los pequeños que asisten a la institución.

AYUDA/ DESDE EL PJ ENTREGARON DONACIONES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Seguidamente, reunidos frente al busto de Eva Perón, los presentes cantaron el cumpleaños feliz y brindaron palabras en honor a la compañera del expresidente Juan Domingo Perón, destacando el rol cumplido durante su vida.

Rubén Rivarola recordó a Evita y destacó su gran lucha por la Argentina y su fuerte trabajo en favor de los obreros del país.

"Fue una mujer que luchó fuertemente para que no tengamos más necesitados en nuestra Argentina. No hay lugar donde vayamos y recorramos en el interior de la provincia que no se encuentren hospitales, hogar escuela y casas que hizo una mujer muy humilde".

Por último, destacó que el peronismo es fuerte cuando todos los trabajadores están unidos.

"Todos los argentinos tenemos que tener buena educación y buenos hospitales", puntualizó sobre los ideales de Evita.

Por su parte, el director del Hogar Escuela, Sergio Adamec, sostuvo que en Jujuy es una de las pocas instituciones que se encuentra en pie de las que fueron creadas por Eva Perón. "Los chicos son los continuadores de la obra, porque la hacen los que trabajan y los que la necesitan", manifestó.

Sobre su vida

EMOCIÓN/ LOS NIÑOS DEL HOGAR ESCUELA Nº 1 DISFRUTARON DE UNA JORNADA Y RECORDARON LA HISTORIA DE EVA PERÓN.

Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos y murió a los 33 años, el 26 de julio de 1952, a raíz de un cáncer que la aquejaba desde hacía más de un año.

Fue bautizada Evita por el pueblo argentino, que profesaba un profundo respeto y amor por ella.

Tras su carrera de actriz fue una política aferrada a la caridad y sensibilidad por los pobres.

Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita como candidata a vicepresidenta, sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento, presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a vicepresidente.

Luchó para la obtención del voto femenino, consiguiendo esa reivindicación como una bandera de lucha levantada en muchas décadas por las mujeres.