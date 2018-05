Una obra para cuestionar el lugar que ocupa el teatro

El grupo de teatro El Ojito de Agua Tilcara está preparándose para el estreno de la obra “Neva”, que ocurrirá el 3 de junio en la Casa de las Culturas de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), en la capital jujeña.

Es una obra de un autor chileno, Guillermo Calderón, que cuenta con la dirección de Juan Castro Olivera, con la asistencia de Renata Kulemeyer y cuyo montaje en esta oportunidad, representa el deseo de Silvina Montecinos de volver a actuar. Antes la artista de las tablas se había desempeñado como directora. Junto a ella también actúan Gabriela Bertolone y Guillermo Rocha.

El Tribuno de Jujuy conversó con Montecinos, Kulemeyer y Bertolone para ahondar en el proceso de esta puesta que se viene.

Fue Montecinos quien eligió la obra y convocó a los demás artistas. Le gustó cómo es tratado el tema sobre todo porque interpela al teatro y los artistas del teatro. “Cuando leí el texto, sentí que era urgente hacerlo porque era una reflexión hacia el interior del teatro, sobre qué lugar social tiene hoy. Hay algo en el texto que tiene que ver con nuestras historias, con lo que nosotros pensamos sobre el teatro, sobre la política. Está enmarcado en lo que es el teatro político. La idea es plantear una situación o un problema, y no resolverlo en la obra, pero mostrarlo”, explica Montecinos.

Y continúa: “Creo que es una punta de lanza para pensar el teatro político. Desde que vivo en Tilcara, me di cuenta que allá se hace un teatro urgente, es decir que refleja conflictos sociales que es necesario decir. Estoy trabajando de la mano de artistas callejeros y populares, como el MTO (Movimiento Teatro del Oprimido). Como creadora es un debate que se me presenta a mí, esto de ¿para qué hago teatro?”.

Y por otro lado volver a la actuación tiene que ver en Montecinos con que "a esta idea del teatro político, había que ponerle el cuerpo, y además porque como venía dirigiendo, sentía que me había quedado en el tiempo con la actuación, siento que estoy repitiendo cosas que hice hace muchos años, y ahora quería renovar un poco”, comentó.

Sobre la obra

Renata Kulemeyer adelanta que se trata de “tres actores que se reúnen a ensayar en el momento en que se arma la Revolución Rusa, en 1917. Los personajes son ’Olga’, que es la viuda del dramaturgo Antón Chéjov y es actriz; ’Aleco’, que es un actor que quiere escalar a través del teatro; y ’Amaya’, una nueva actriz que es obrera y militante. En esta obra se organiza la función de teatro, se espera que llegue el director y los otros actores, pero no llegan y no se sabe por qué. Puede ser que los hayan matado, o por otras cuestiones”, relata.

“Entonces, la obra plantea dos trabajos, por un lado la historia que quieren contar y ensayar estos actores; y por otro lado las relaciones entre ellos, y el cuestionamiento de para qué hacer teatro, si el mundo está estallando”, resume Kulemeyer, y relaciona “hoy estamos viviendo un principio de siglo violento a nivel mundial, y nosotros también estamos cuestionándonos para qué hacemos teatro en Jujuy en el año 2018. Son preguntas que compartimos con el autor”.

El proceso de creación

En enero de 2017, los actores hicieron una capacitación en Tilcara con Victoria Roland de Córdoba, que planteaba “construir capas de sentido en la actuación, para que la ficción no sólo sea el contenido en la historia, sino del proceso con los que podemos intervenir nuestras actuaciones. Hemos construido una relación con el espacio, con los espectadores, donde se va desplegando la ficción, más allá de la escena. Incorporamos el afuera, la luz, los pajaritos o lo que pueda pasar, y toda esa información que llega tiene que modificar la actuación”, explica Kulemeyer. “Es decir que los sistemas de representación teatrales convencionales, están siendo cuestionados en esta propuesta”, desarrolla. En este sentido, Montecinos agrega el concepto de “experticia del actor” con el que se trabajó en esta capacitación: “El actor tiene una especificidad en su trabajo, es experto en algo, y ella (Victoria Roland) viene trabajando con esa idea de que ya está quebrada la idea que uno va hacer la obra de un autor, y que la obra se va a representar tal como el autor dice. Propone pensar cuál es el trabajo creativo que hace el actor cuando se pone en relación con un texto de autor. En esa creación del actor, se busca su experticia, es decir en qué es experto el actor, por ejemplo en decir palabras, en trabajar la fisicalidad de su cuerpo en el espacio, etc. Veíamos que en otras experiencias, el diálogo interno que tiene el actor es constantemente, no sólo cuando está ensayando, sino cuando tiene una función. A partir de hacer un trabajo de arqueología de nuestra actuación, descubrimos cuáles son nuestras estrategias, cuándo somos más eficaces, cuando no, y cuáles son las tendencias de cada uno también”.

“Y a partir de eso”- agrega Bertolone- “la idea fue rompernos para rearmarnos. Es una propuesta diferente desde el mismo abordaje de los personajes. Investigamos, no solamente lo que dice el texto, sino con nuestros cuerpos, con esto que nos está sucediendo, romper con las estructuras conocidas, con lo que es fácil para cada uno de nosotros”.

El texto

La capacitación ayudó mucho en esta puesta, porque “Neva” tiene un texto complejo, explica Montecinos “en un abordaje diferente, la construcción de los personajes no es fácil porque son multifacéticos. Están ahí, pero a la vez están ficcionalizando otros personajes, están ensayando y no avanza la historia en el relato oficial que es el relato de “El Jardín de los cerezos” (la obra que están ensayando los personajes de esta historia). Hay otras cuestiones que suceden en el afuera del ensayo, y ellos empiezan a dialogar. Jugamos mucho y durante la puesta hay una acción permanente”.