A los gritos el Kun Agüero acusó a Karina: "Para vos traidora"

El deportista salió a festejar junto a Nicolás Otamendi el triunfo del Manchester City. Con algunas copas de más le gritó esta frase a su ex.

El Kun Agüero y Nicolás Otamendi salieron a festejar el triunfo del Manchester City que logró coronarse en la Premier Legue. En un boliche y a pura fiesta el deportista habló de más.

Lo hizo para referirse a Karina La Princesita. Este particular video apareció en Instagram Stories de Otamendi. "Para vos traidora, traidora!", le gritó el Kun.

Por supuesto que Karina no se quedó callada y publicó este mensaje en Instagram: "Vos mujer. Te merecés que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un 'puta' sólo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. ¡Que te respeten!".

Sobre lo que decía el Kun: ¿traidora por qué?