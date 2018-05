Nestlé comercializará café de Starbucks en supermercados

La multinacional suiza de la alimentación Nestlé llegó a un acuerdo con Starbucks por el que pagará 7.150 millones de dólares por vender café en grano, molido y en cápsulas de la cadena estadounidense en supermercados, servicios de cátering y restaurantes.

A partir de este acuerdo, será Nestlé quien comercialice esos productos de Starkucks, informaron hoy ambas compañías en un comunicado.

El acuerdo implica además que 500 empleados de Starbucks pasarán a integrarse en Nestlé "para dirigir el desempeño del negocio existente y su expansión global", pero no habrá ningún otro intercambio de activos.

Starbucks tiene la intención de utilizar el dinero que ingrese por esta operación para acelerar la recompra de acciones.

Hasta ahora, además de las 28.000 cafeterías de la cadena en todo el mundo, se podía tomar café de Starbucks en envases listos para beber vendidos en máquinas o en los aviones algunas aerolíneas que habían firmado acuerdos con la firma con sede en la ciudad de Seattle (EEUU).

La venta de productos envasados para el hogar y restaurantes supone un 10% de los ingresos de Starbucks, que en 2017 fueron de 22.400 millones de dólares, comentó diario español El País en su edición online.

No obstante, esos 2.200 millones incluyen los envases listos para beber, que quedan fuera del acuerdo.

El comunicado de Nestlé señala que "el acuerdo garantiza a la compañía a perpetuidad los derechos para vender a nivel global los productos para el hogar y servicios de gastronomía de Starbucks fuera de las cafeterías".

Destaca que este acuerdo le proporciona "una buena plataforma para crecer en América del Norte y en el resto del mundo de la mano de Starbucks, así como una posición de liderazgo en los negocios de café Premium en grano, molido y en porciones".

"Con Starbucks, Nescafé (café molido) y Nespresso (cápsulas) reunimos tres marcas icónicas en el mundo del café", afirmó Mark Schneider, consejero delegado de Nestlé.

Por su parte, Kevin Johnson, presidente ejecutivo de Starbucks, celebró que "esta alianza cafetera global llevará la experiencia Starbucks a millones de hogares en todo el mundo a través del alcance y la reputación de Nestlé".

El acuerdo supone una alianza entre dos gigantes en el mundo del café, ya que por un lado, Nestlé venderá varias marcas de Starbucks (Starbucks, Seattle's Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA y Torrefazione Italia) tanto en formato para el hogar como para cátering y restaurantes.

Mientras la multinacional suiza destacó que la alianza le supondrá un impulso en el renglón cafetero, Starbucks puso de relieve que se convierte en proveedor de Nestlé, tanto de café molido como en grano y otros productos y sus variedades pasarán a formar parte de la gama de las cápsulas Nespresso y Dolce Gusto.

Nestlé, fundada hace 150 años el farmacéutico alemán Henri Nestlé, es la mayor multinacional de la alimentación, con 1.000 millones de productos diarios vendidos.

La cadena estadounidense de cafeterías fundada por Howard Schultz, hace 45 años en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, se convirtió en un imperio que genera 19.160 millones de dólares en ingresos anuales.