Camila Hiruela y una nueva convocatoria para Las Panteras

Camila Hiruela no tendrá descanso. Apenas arribe a Buenos Aires tras quedar tercera junto a UTE de Budapest en Hungría, la jujeña se suma a la Selección Argentina.

Desde el 21 del corriente mes en Chaco estarán los seleccionados sub 15 de indoor y sub 18 de playero en el Argentino.

Hiruela viene de una muy buena temporada en el extranjero, su presencia en Las Panteras pareciera la tiene asegurada producto del trabajo diario y lo que demostró a lo largo de los últimos años.

Con las "albicelestes" se viene para este año un calendario cargado de competencia y que estará comenzando el próximo 15 del corriente mes con la Volleyball Nations League o lo que era antes la Liga Mundial que tendrá como sede central a la provincia de Santa Fe. Después, desde el 4 al 7 de junio en Cochabamba se realizarán los Juegos Odesur, en agosto desde el 12 se realizará la Copa Panamericana clasificatoria a los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019, mientras que culminará desde el 29 de septiembre al 20 de octubre con el Mundial que se realizará en Japón.

Junto a Camila Hiruela estarán Helena Vidal, Clarisa Sagardía, Elina Rodríguez, Antonela Fortuna, Agostina Soria, Julieta Lazcano, Florencia Busquets, Victoria Michel Tosi, Victoria Zabala, Anahí Tosi, Sol Piccolo, Tatiana Rizzo, Morena Martínez, Natalia Aispurua, Candela Salinas, Tanya Acosta, Victoria Mayer, Yamila Nizetich, Bianca Farriol, Priscila Bosio.

Cabe destacar que la lista a lo largo de la temporada puede variar, ya sea por lesión o rendimiento, por lo tanto las jugadoras deben mantener el nivel durante cada presentación.

Las Panteras ayer realizaron la correspondiente sesión de fotos acompañadas por el entrenador Guillermo Orduna.

Junto a ellas también se encontró la Selección Argentina de Vóley masculina teniendo en cuenta que al igual que las damas, tendrán las mismas competencias durante este año y el plantel ya fue presentado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Nuevo árbitro jujeño

Gabriel Villatarco rindió el último examen y es nuevo árbitro nacional según anunciaron y tras haber sido homologado oficialmente por la Secretaría Nacional de Arbitraje de la Federación del Vóley Argentino.

El colegiado palpaleño actualmente se desempeña como encargado de la nueva Secretaría Provincial de Árbitros de la Federación Jujeña de esta disciplina, por lo tanto es un logro importante para el vóley provincial que permitirá seguir creciendo a los aspirantes que deseen incursionar en el arbitraje.

Por otro lado, se dio la bienvenida a Sportivo Rivadavia, nuevo club que se suma a las filas del vóley federado esta temporada.

El elenco de El Carmen comenzará a jugar a partir del próximo Anual con las categorías minivóley, sub 13, sub 15 y sub 17 respectivamente.

Actualmente la federación está desarrollando el Torneo Apertura para los clubes afiliados y tras el mismo se pondrá en marcha el Anual que vendría a ser el certamen más importante que tiene esta disciplina a nivel competencia.