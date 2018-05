Testigo clave dijo que el imputado planeó el crimen

En la sala de audiencias del octavo piso de Tribunales se llevó a cabo una nueva audiencia por el crimen de Facundo Matías Mamaní. Hecho ocurrido en octubre de 2015 en la ciudad de Palpalá y por el que es traído a juicio Joel Ismael Camacho.

En una de las últimas audiencias se presentó un testigo que pidió declarar pero sin la presencia del imputado y manifestó al Tribunal en lo Criminal N§ 3 que había recibido en dos oportunidades amenazas por parte de los familiares de Camacho.

Ignacio Torrejón es vecino de Camacho (vive en frente de su casa), era muy amigo de Facundo "Chato" Mamaní y su declaración fue determinante, porque apuntó al imputado planeando que quería asesinar a Mamaní, horas antes del hecho.

"Lo encontré a Joel (Camacho) cuando me iba a mi casa cerca del mirador. Me invitó a una "joda" y me fui con él y sus amigos. Mientras estábamos tomando nos pedía que lo ayudemos para bajarlo a "Facu", que "ese no tiene respeto de nada" y hay que bajarlo a tiros", dijo Torrejón.

También el testigo dijo que en más de una oportunidad vio que Camacho tenía armas de fuego. "Cuando Joel cumplió 18 hizo una fiesta en el barrio 2 de Abril y en la mesa había armas y cajas de bala. Yo le pregunté cómo las había conseguido y él me respondió que su papá le daba".

"Joel siempre le tuvo bronca a Facu, no sé por qué, pero siempre quería pelearle pero no se animaba a agarrarlo solo, porque sabía que "Facu" le iba a ganar", dijo en un tramo de su relato Torrejón al Tribunal.

Hay que recordar que Joel Camacho llegó a juicio acusado de disparar de atrás con una escopeta a Facundo Mamaní mientras esperaba ser atendido en un negocio del barrio 25 de Mayo de Palpalá, minutos después de trenzarse en una pelea de puños, donde fue visiblemente herido por la víctima fatal.

El próximo viernes en horas de la mañana se llevará a cabo la producción de los alegatos, donde la querella adhesiva representada por Fernando Bóveda adelantó que pedirá