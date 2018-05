"No tengo palabras para el héroe de mi hija"

Antonio Vallejo, es padre de Tatiana, joven expareja del homicida Elián Subelza, que el viernes en la noche asesinó a puñaladas a Fernando Vera, quien evitó que ella fuera la víctima fatal, dialogó con nuestro medio para aclarar la terrible situación que atraviesa su hija y poner en manifiesto algunas cuestiones en torno al hecho de sangre.

"Antes que nada quiero decir que no tengo palabras para agradecer al joven héroe que dio su vida por salvar a mi hija de una muerte segura y no me comuniqué antes con ellos porque después de leer tantas amenazas e insultos a mi hija, creí conveniente no exponer más el tema. Pero como personas honradas que somos, voy a ir a agredecerles y acompañar en el dolor a los familiares de este valiente joven", dijo Vallejo.

Además, Vallejo quiso dejar en claro que su hija "nunca estuvo prófuga ni mucho menos se fue de la escena con su expareja. Estuvo más de 40 minutos en el lugar y como la policía nunca llegó, se tomó un remís y se fue a su casa, por miedo que vuelva a a aparecer Subelza".

En otro tramo de su relato, Vallejo dijo que su hija le tenía mucho miedo a su expareja, "desde hace más de 5 meses habían cortado la relación y él donde la veía la agredía con lo que tenía en la mano", dijo.

Vallejo manifestó que su hija caminaba por avenida Yrigoyen y fue descubierta por su expareja. "Ella llegó corriendo a un comercio y le pidió al dueño quedarse allí porque su expareja quería agredirla".

"Salí que va a ser peor", le había dicho Subelza a la joven y cuando empezó a agredirla. En ese momento Vera, que salía del comercio, intentó evitar que el hombre continúe atacando a la joven y se trenzaron en una pelea, q ue terminó cuando Subelza

apuñaló a Fernando Vera.

Además, se supo que su amigo intentó subirlo a la motocicleta en la que habían llegado, pero estaba malherido y fue traslado al hospital local en un auto particular, pero murió en el trayecto, debido a los cortes que tenía en zona abdominal.

"Este tipo tenía toda la intención de matar a mi hija.

El agresor se termina yendo para su casa y mi hija queda en el lugar".

Luego se supo que amigos de la persona herida llegaron hasta la vivienda de Subelza y obligaron a la Polucía que lo detenga.