Aumenta el precio del boleto de colectivo

Mañana, a partir de las 0, el boleto urbano pasará a costar 11,45 pesos, 10% más que la tarifa actual. Los usuarios capitalinos aseguran que cada vez es más difícil costear los gastos de transporte, sobre todo los que viajan varias veces al día.

El aumento del boleto urbano en el transporte público de pasajeros se aplica sólo a 72 horas del aumento de los taxis amarillos.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informaron que es por la adhesión a la ordenanza 7.115/2017 emitida por el Concejo Deliberante capitalino, considerando que en su artículo 3 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal y con acuerdo del Concejo Deliberante a otorgar entre el 1 y el 30 de abril de 2018, un incremento de hasta el diez por ciento (10%) del cuadro tarifario establecido por la presente ordenanza.

De acuerdo a la ordenanza N§ 7.115/2017 referente al cambio del cuadro tarifario del Sistema de Transporte Público de Colectivo de Pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a partir del 10 de mayo, pasará a costar $ 11,45 el pasaje de viajes dentro de la capital.

Preocupación de usuarios

El aumento del boleto urbano se aplica sólo a 72 horas del aumento de taxis amarillos, por lo que las personas que realizan varios viajes al día mostraron preocupación por las nuevas tarifas.

En un recorrido, El Tribuno de Jujuy pudo conocer la opinión de los usuarios. "Así las cosas no cierran", indicó Irene Casasola, mientras esperaba el colectivo y comentaba que por cuestiones de trabajo viaja cuatro veces al día de lunes a sábado.

Indicó que con cada suba se van perdiendo las posibilidades de muchas familias, "el costo del pasaje nos afecta en gran medida, más si somos varios en un mismo hogar que viajamos cuatro veces al día". Recordó que con la implementación del sistema Sube "se perdieron los descuentos que antes se obtenían al comprar abonos y ahora las subas son cada vez más seguidas", expresó.

En tanto, Carmen Siciliano indicó que además de las subas en las tarifas el servicio es malo. "No se observan mejoras en la calidad de los servicios. Estamos cansados de pagar siempre un poco más y no recibir un servicio acorde. Las paradas son un desastre, están todas sucias, en zonas de mucha inseguridad. El traslado a avenida El Éxodo es una complicación, de noche es peligroso para jóvenes y personas mayores, no hay iluminación adecuada. No es posible que nos traten como ganado y encima nos aumentan las tarifas", señaló.

Por otro lado, un grupo de estudiantes indicó que el beneficio del Begu sólo cubre parte de los pasajes necesarios para un mes y que es casi habitual que después del 20 de cada mes deban pagar la tarifa común. "En mi casa somos cuatro estudiantes, venimos a diario de Alto Comedero hacia el casco céntrico, cada suba la sentimos mucho, porque la verdad no hay plata que alcance. Todos los aumentos nos perjudican, la situación es muy difícil para todos", puntualizó uno de ellos.

OPINIONES

Tamara Quispe, empleada



Viajó todos los días, dos o cuatro veces en colectivos urbanos.

No sabía que subía el pasaje el jueves, pero me parece mucho un aumento del 10 por ciento cuando a nadie le aumentaron el sueldo en esas cifras.

La verdad que cada vez las cosas están mas caras y la plata no alcanza.

Yo además de trabajar estudio, así que trato de organizarme para poder cumplir con todo, pero es muy preocupante una suba más.

Valeria Navarro, estudiante

Yo utilizo como seis pasajes de colectivo por día.

Soy estudiante universitaria y muchas veces me quedo a comer en el centro, pero en otras oportunidades cuando no me alcanza para el almuerzo debo volver a mi casa.

La Begu me alcanza medio mes, en mi casa somos cuatro estudiantes, mi papá y mi mamá trabajan. La suba por más que sea sólo un peso nos afecta un montón a todos. No sabía que subía tanto.

Carlos Huertas, estudiante

No sabía que se venía un nuevo aumento, aunque todo sube en estos días. Soy estudiante, tengo los pasajes de Begu que son una ayuda, pero no llego a completar el mes, apenas llegó a los 21 días. Si me sube el pasaje tengo que prever que tengo un día menos de viaje y es un gasto extra que uno no lo piensa. La verdad que todo está mal, hoy escuché que sube el dólar, que los precios en los supermercados están altos, todo los ciudadanos estamos bastante preocupados.

Santiago Condorí, docente



Soy docente de Educación Física y viajo cuatro veces al día, esta suba nos implica un mayor ajuste en la economía familiar. Tengo que pensar cambios para paliar estos gastos. A veces hay que acomodar horarios o quedarse a comer en el centro, aunque eso también implica que uno tenga que comer cualquier cosa y un presupuesto extra diariamente. Se hace cada vez más difícil desplazarse de un punto de la ciudad a otro para cumplir con nuestras obligaciones diarias.