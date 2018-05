Mercedes Garay de Fumagalli presenta libro

Esta noche a las 20 en la Casa “Macedonio Graz”, Mercedes Garay de Fumagalli presentará su libro titulado “Fronteras de olvido” publicado por Editorial Cuadernos del Duende. La obra será puesta a consideración del público por su autora y por la doctora Mónica Montengro. Además se referirá a la investigación Alejandro Carrizo, principal referente de la editorial ya mencionada. En diálogo con nuestro medio la arqueóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy inicialmente citada brindó detalles de su trabajo.

“Es un libro que trata los problemas de frontera. Las poblaciones que habitan las zonas de frontera en este caso desde la época prehispánica hasta la actualidad son poblaciones que son marginadas, desconocidas, olvidadas porque se considera que la frontera es una línea, un límite y en realidad es un espacio en el que se dan fenómenos particulares a las sociedades que los habitan. Yo estudié como arqueóloga las poblaciones prehispánicas que habitaron la zona de frontera al sur oriente de la Quebrada de Humahuca, el núcleo principal de estas poblaciones ha sido el Pucará de Volcán y hacia el oriente hay muchos sitios menores (más de 23) que he detectado a lo largo de años de estudio. El periodo que he abarcado de estudio es desde el período formativo atravesando los desarrollos regionales hasta el incaico y el contacto con el español o sea el período hispano- indígena”, dijo.

“FRONTERAS DE OLVIDO”/ PUBLICACIÓN EDITADA POR CUADERNOS DEL DUENDE.

Y agregó, “la zona de frontera de la zona oriental tiene características especiales porque ha sido un zona que podíamos llamar de colchón frente a las poblaciones del Chaco que avanzaban hacia las formaciones más ricas de la Quebrada por lo tanto hay sitios de control y de defensa que han controlado esta entrada de poblaciones del Chaco , también hay algunos sitios (de los 23) que tienen rasgos de haber estado ocupados por población omaguaca pero de esta mezcla de poblaciones que avanzaban desde el oriente de tierras bajas chaqueñas y de poblaciones de la zona alta como la Quebrada y la Puna que controlaban estos sitios, de esa mezcla, de esa interacción que se dan en entre esas sociedades, surgieron sociedades locales con características propias que son estas poblaciones de frontera a las cuales he aludido en el libro, que tienen características idiosincráticas propias que también se repiten a lo largo de la frontera de Bolivia y Perú, estos rasgos de sociedades de frontera son los mismos en amplias regiones y a lo largo del tiempo se sostienen, esa identidad de las poblaciones de frontera es lo que yo he tratado de estudiar a nivel prehispánico arqueológico”, contó.

Características

Y mencionó las características de este tipo de sociedades, “las poblaciones de frontera siempre han estado como empujadas, constreñidas a veces atacadas por grupos de otras regiones de las zonas alta o las zonas bajas, entonces van adquiriendo un comportamiento propio que tiene que ver con desarrollar conductas que por un lado son de sostenimiento dentro de estas regiones y por otra parte tienen comportamientos que presentan rasgos de tierra altas o tierras bajas este comportamiento es lo que llamamos el desarrollo de procesos de endogénesis o sea que nacen sociedades con rasgos propios de las fronteras que se sostienen en las frontera boliviana y peruanas”.

30 años de labor

En otro tramo de la charla contó que el libro que hoy se presenta reúne resúmenes de investigaciones que Garay de Fumagalli realizó a lo largo de 30 años, “quiero destacar que a nivel arqueológico se conocía muy poco de la región sur y oriental de la Quebrada todo lo que se conocía en general tiene que ver con lo omaguaca con lo que está de Purmamarca para arriba y la zona de la Puna . Estos trabajos fueron innovadores en el sentido que encontré sitios que nadie conocía de la zona de lo valles orientales”, explicó. Luego agregó que resulta muy difícil trabajar en esa zona “porque está cubierta de vegetación. Los sitios que en la Quebrada se ven fácilmente, en la zona de los valles orientales podes pasar al lado de un yacimiento y no verlo”, indicó. Y relató cómo tomó contacto con estos sitios, “una primera etapa en el trabajo de los arqueólogos es ir y recorrer las zonas e identificar los sitios que después vamos a excavar, son la llamadas prospecciones que las realice gracias que entré en contacto con la gente del lugar que me fue haciendo conocer estos sitios a lo que muchas veces no había ido nadie a trabajarlos y entonces fueron 30 años de un trabajo en equipo porque estuve acompañada por alumnos y además trabajé en forma interdisciplinaria con geólogos o con personas que estudian la fauna”.

También indicó que presentó esta investigación en forma parcial a lo largo de los años en importantes congresos, simposios y encuentros arqueológicos y además fue publicada en parte en revistas especializadas.

Y sobre el objetivo que persigue con esta labor dijo, “el libro tiene un objetivo particular más orientado a mi función docente, quiero dejar a la gente, a mi equipos de trabajo un estado de cuestión es decir hasta donde llegué, todo lo que se hizo y todo lo que estudie, cuáles son mis conclusiones y el porque de las evidencias que me sustentan. Y espero que en base a todo esto, se siga trabajando. Esto está más orientado a la población de Jujuy, a mis alumnos, a la Universidad y a los investigadores que vengan a trabajar en esta zona”, aseveró. Finalmente la docente jubilada indicó que actualmente realiza tareas de asesoramiento, "tengo 72 años y ya no puedo acceder al campo como lo he hecho en todo este tiempo. Estoy en otro nivel de desempeño profesional que está más vinculado al asesoramiento, para guía o consulta”, dijo para concluir.