70º aniversario de la Escuela de Comercio

Con un acto que se llevó a cabo en el salón del establecimiento, la comunidad educativa de la Escuela de Comercio "Doctor José Ingenieros" celebró con júbilo los 70 años de viva presencia en el medio, en un momento histórico, donde las presentes generaciones de profesores, alumnos y padres se enfrentan al desafío de defender los ideales que sustentaron la creación de la escuela, formadora de peritos mercantiles y a partir de la Expo Contable, de microemprendedores, y no permitir que sea transformada en un bachillerato. Así lo dejó sentado el profesor Carlos Terán, quien en sentido mensaje, expresó el sentimiento que albergan miles de corazones que hoy están y de los que pasaron por sus aulas.

"Esta noche presentaron al egresado más antiguo de la escuela Ítalo Corrado y a las promociones que cumplen 60, 50, 40 y 30 años, entre otras. Estamos todos, nos convoca el sentimiento, la emoción, todos pertenecen a esa procesión de triunfadores de la Comercial. Hoy, tenemos emociones encontradas, la alegría de estos 70 años y el miedo y el peligro que se cierne sobre nosotros de dejar de ser Escuela de Comercio para convertirnos en un bachillerato provincial. Ser o no ser, esa es la cuestión para esa oportunidad, somos una institución con una vasta y riquísima historia, son 70 años de vida de una escuela que le ha brindado a San Pedro, profesionales, empresarios, comerciantes, hombres y mujeres exitosos, líderes cada uno en su profesión", dijo entre otros conceptos Carlos Terán.

En otro tramo explicó que la institución nació a la vida como una respuesta a la demanda social de su tiempo. San Pedro crecía y crecía el comercio y la actividad económica, y la matriz productiva así lo demandaba. Indicó que hacían falta tenedores de libros para el comercio, peritos mercantiles que interpretaran las operaciones comerciales y brindaran información para la toma de decisiones.

"Llegamos a los 70 años de vida, reconociéndonos a nosotros mismos y ante esta decisión de la parte gubernamental que equivocada o no, la historia lo juzgará. Mientras tanto a nosotros nos compete la lucha por no dejar de ser lo que somos. Somos Escuela de Comercio "José Ingenieros" no un bachillerato. La escuela formó gente en el comercio, en la industria, capacitándolos para la vida. Nuestra escuela tiene esa capacidad para adaptarse a los cambios y al futuro. Alguna vez fue productora de tenedores de libros, de peritos mercantiles y con la conformación de la Expo Contable, viramos hacia la formación de microemprendedores. Hoy celebramos 70 años. No vivimos de glorias pasadas, no pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, celebramos pero no olvidamos nuestra historia y mucho menos nuestro presente, las cosas que nos duelen. Pero sí sabemos quiénes somos y qué elegimos ser, somos Escuela de Comercio por muchos 70 años más", culminó el sentido mensaje del profesor Terán, sellado por un efusivo aplauso y el grito de "Comercial", por parte de todos los presentes.

La ceremonia que contó con la presencia de autoridades educativas, municipales, profesores jubilados, promociones de distintos años, entre otros invitados especiales, se inició con el ingreso de las Banderas de Ceremonia. Luego de las instancias protocolares, tuvo lugar la invocación religiosa y bendición por parte del padre Daniel Alberto Baca. Se cantó la marcha de la escuela y llegaron los mensajes alusivos por parte de la directora Analía Taglioli, del egresado Hugo Daniel Zamar, del intendente municipal Julio Bravo, y representantes de promociones anteriores. Se entregaron menciones a las promociones y la orquesta sinfónica de la escuela Diferencial brindó un concierto. Finalizando el acto, todos se trasladaron hasta el hall del establecimiento, donde se procedió al descubrimiento de placas recordatorias y se compartió un lunch.