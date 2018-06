Argentina suma preseas en Bolivia

La gimnasta Martina Dominici, de 16 años, consiguió seis medallas en los Juegos Odesur que se disputan en la ciudad boliviana de Cochabamba, una de oro en el all around individual, una de plata en el all around por equipos y cuatro de bronces en salto, barras asimétricas, piso y viga. Es la gran figura "albiceleste".

Tras lograr los mencionados premios Dominici señaló: "La verdad es que no me esperaba ganar tantas medallas porque fueron mis primeros Juegos Sudamericanos y mi primer año de mayores".

"Vine a Cochabamba a buscar experiencia y lo tomé como un torneo más".

La adolescente se convirtió en una de las atletas argentinas más destacadas de la delegación nacional al obtener los seis galardones y además indicó: "Estoy muy contenta con mis resultados, feliz es poco. Estoy muy orgullosa de haber podido aportar medallas para la Argentina".

Por su parte, la entrenadora de Dominici desde hace diez años, Agustina Mignone, destacó que la joven "tiene una fortaleza mental y una convicción de querer ir siempre para adelante".

"Lo que más destaco es la capacidad de creer en lo que le propongo y en ese camino estamos logrando cosas impensadas", expresó, a la vez que dijo: "Si está enfocada, no hay resultado que me pueda sorprender porque trabaja muy duro día a día".

Dominici competirá ahora en los selectivos para el Campeonato Panamericano de gimnasia artística, en Lima y en el Mundial en Qatar, que le permitirán tener más roce internacional.

Otros deportes

El juninense Francisco Guaragna se consagró ayer subcampeón en la clase Laser de la vela en los Juegos Odesur, por lo que sumó una medalla de plata para la delegación "albiceleste".

Tras nueve regatas, "Pancho" Guaragna pudo superar al uruguayo Ignacio Rodríguez en la última competencia celebrada este martes en la Laguna de Corani a 2.700 metros sobre el nivel del mar.

El equipo argentino femenino de esgrima sumó otra medalla plateada al caer frente a Venezuela en la final de la categoría espada.

El conjunto albiceleste estuvo integrado por Isabel Di Tella, Stefanía Urania y Josefina Méndez -más Flavia Mormandi como suplente- pero no pudo repetir la victoria del equipo masculino el miércoles.

Argentina fue arriba gran parte de la competencia ante un rival con experiencia olímpica y cayó en el segundo juego de desempate, donde Di Tella no pudo dar vuelta la historia y perdió por 38 a 36.

En futsal sumó un bronce.