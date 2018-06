Buena performance de María Ramos

La jujeña estuvo en el US Open de California, Estados Unidos, por primera vez y quedó conforme con el rendimiento que tuvo.

María Ramos ganó en su categoría pero no le alcanzó para entrar entre los tres mejores coeficientes en el US Open de pesas en la modalidad de powerlifting. "Sumamos una experiencia importante", apuntó.

"Estuvimos en Estados Unidos, el US Open, en California, fue un torneo muy complicado, un nivel my alto, las chicas se mataron para ganar la general", expresó la atleta jujeña al tiempo que agregó que "me tocó ganar mi categoría en damas open hasta 48 kilos, realicé tres récords mundiales, en sentadilla 165 kilos, en despegue 180 y el total del peso levantado 427,5 kilos, en despegue superé la marca anterior que era de 170 kilogramos, la verdad que muy contenta".

María Ramos contó que "fue una experiencia inolvidable, nos suma mucho para lo que es la preparación de ahora en más, con muchas expectativas para lo que se viene que es un torneo profesional en Estados Unidos en Las Vegas el 13 y 14 de septiembre". La pesista reconoció que "nosotros sabíamos que este torneo iba a ser muy pesado y quizás íbamos a estar entre los tres mejores coeficientes que era lo que queríamos, pero no entró el tiro de sentadilla lo que habíamos planificado 180 kilos, si bien lo pudimos levantar los jueces lo dieron como movimiento nulo, es algo que rescatar que los jueces fueron muy justos con los atletas, no favorecieron a nadie", puntualizó.

Ya después de observar los videos, Ramos resaltó que debe mejorar algunos aspectos técnicos, "deberíamos mejorar la sentadilla en la ejecución, bajar más de lo que ellos piden y en despegue estoy contenta por lo que hice y mejorar la banca, si hubiera logrado hacer bien los movimientos quizás hubiera estado más cerca del podio de la general". La atleta profesional opinó sobre la actitud de sus rivales, "eran mujeres muy decididas, varias de ellas dieron todo en el tablado, se vio, eso me faltó, mejorar, sí me intimidaron por la actitud y, como decíamos, las mujeres dimos un espectáculo mejor que los varones y los tres mejores coeficientes del certamen fueron de las mujeres".

Por último agradeció el apoyo recibido, "a pesar de la situación económica, nos colaboraron mucho, desde el Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Deportes, la Municipalidad, Pedro Belizán de Luz y Fuerza, del gimnasio Colossus Gym, Gastón Mealla, Harén del Pollo, Fiambrería Baldi, Almacén La Abuela y Luisiño, ADN Fitness Nutrición de Jujuy que me provee la suplementación".