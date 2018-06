Urtubey no ve "unidad" con el kirchnerismo

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, consideró que no ve "posible una unidad con el kirchnerismo" y sostuvo que es "razonable" que el presidente Mauricio Macri "tenga bronca con el peronismo".



"No veo posible una unidad con el kirchnerismo. Hay algunos sectores del peronismo que creen que la forma de recrearse y ser competitivos es la unidad, otros creemos que no. Es un tema de coherencia: si yo planteo un modelo de país y ellos otro y vamos juntos la gente se nos caga de risa", afirmó Urtubey.



El gobernador peronista lamentó que "se agudizaron las contradicciones y se priorizó los mensajes políticos de todos lados".



"Al final, la gente no tuvo una reducción de las tarifas, que es lo que propusimos nosotros", resaltó Urtubey, al comentar lo ocurrido con la aprobación de la ley que moderaba aumentos de tarifas y que fue vetada por el presidente Mauricio Macri.



Para Urtubey, "es razonable que Macri tenga bronca con el peronismo", al tiempo que señaló que las coincidencias en ese sector son de "cortísimo plazo".