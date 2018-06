Nuevo recorte de empleados públicos: 30.300 trabajadores quedarán desempleados

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció hoy que el Gobierno profundizará el recorte de empleos en el Sector Público Nacional, dado que no se renovarán contratos ni se cubrirán vacantes por jubilaciones o retiros voluntarios.

Según los planes de "optimización de dotaciones" que Ibarra había anunciado el año pasado, se prevé un recorte de empleos públicos del 3% para 2018 y del 3% para 2019, que se sumarán al 3% recortado entre 2016 y 2017.

Esos porcentajes indican que la gestión de Mauricio Macri avanzará con el recorte de unos 30.300 empleos públicos entre este mes y fines de 2019 a través de diversas modalidades de desvinculación de trabajadores.

"Nosotros trabajamos bajo un concepto que es el análisis riguroso de las dotaciones de cada área. Hemos incorporado una modalidad de retiros voluntarios y por supuesto en este marco de no ingreso esperamos que muchos ahorros se vayan generando desde los retiros voluntarios, las jubilaciones y las bajas vegetativas que tiene el Estado", dijo Ibarra.

En ese sentido, agregó: "Y por supuesto que en algunas situaciones en las que un organismo, un ministerio o un área en particular deba generar mecanismo de no renovación de algún contrato eso es parte de la dinámica normal de cualquier organización".

Así se expresó Ibarra en una conferencia de prensa junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la que ambos funcionarios anunciaron que "no habrá ingresos al Estado durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad".

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia del país en diciembre de 2015 había 778.798 trabajadores en el Sector Público Nacional; ahora, tras treinta meses de gestión, existen 739.000 empleados públicos, un 5,38% menos.

Esos números dan cuenta de que en lo que va de la gestión cambiemos hubo un recorte de 39.798 empleos públicos en el Estado nacional.

El objetivo es completar una baja del 9% en la planta total de empleados públicos nacionales antes de julio de 2019, en comparación con fines de 2015.