“La importancia de tener un plantel activo y saludable”

-Actualmente, ese tipo de acondicionamiento físico que debiera tener la persona en algunos lugares laborales se les está dando importancia y en otros no, pero de todos modos el ser humano no tiene conciencia respecto del movimiento ¿Cuál es la importancia de la actividad física?

Creo que los planes de bienestar corporativo como los que estamos implementando acá en esta empresa El Tribuno de Jujuy, son planes que realmente tienen beneficio. Es un programa de entrenamiento y asesoramiento en forma general, en la medida que nos vamos sintiendo mejor, habrá más demanda de otro grupos de profesionales, como nutricionistas, kinesiólogos, en un grupo multidisciplinario para mejorar el bienestar de los empleados. Por eso hoy está en boga en el mundo, porque el empleado comienza a sentirse mejor, mejora el ausentismo, productividad, concentración y su performance laboral se torna más eficiente, así que indudablemente las empresas se dieron cuenta de la importancia de tener un plantel activo, saludable, que lleva su labor a niveles de excelencia.

-¿Qué tipo de actividad y cuántas veces a la semana es aconsejable para lograr estas mejoras en el personal, que deriva en lo laboral?

Son dos días en distintos turnos que haya dos veces a la semana, recalcando que es como un entrenamiento educativo, porque estamos educando, ya que de cada 15 minutos de estar sentados, nos debemos parar un minuto. Es decir que de una hora nos paramos 4 minutos; cada cuatro horas nos paramos 16 minutos, y si estuvimos ocho horas frente a la computadora, nos paramos 32 minutos a lo largo de la jornada. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda los 30 minutos como mínimo de actividad física programada; y están las no programadas. Las primeras son las de elongación, relajación, musculación, flexibilidad y diferentes tipos de técnicas; también se aborda la meditación. No son trabajos físicos como en un gimnasio o al aire libre; la diferencia es la intensidad, no buscamos transpirar, sino que el cerebro esté oxigenado, que nuestros músculos, corazón, pulmones, órganos y sistema locomotor estén activados, pero fundamentalmente el cerebro que sería nuestro amo. Esta no es una actividad física desde el punto de vista deportivo sino laboral, y que esos minutos sea buena para muchas de las personas que tenían una vida sedentaria. Por eso se trabaja todo el cuerpo haciendo gimnasia de sentados, de pie, articular, estiramientos suaves e intensos, otras cosas como Tai -Chi respiratoria, meditación y visualización. Tengamos en cuenta que pasamos 30 años en el trabajo, otros 30 años mínimo dormimos. Pasamos en el trabajo un tercio del día y por eso la importancia de estar bien. Por supuesto que hay objetivos empresariales pero también están los personales, como objetivos y metas en un trabajo. De eso se trata, poder estar bien con nosotros, con nuestros compañeros y con la empresa; alinear todo eso y sentirse bien.

-¿Cómo ve esta iniciativa desde su profesión?

Hay muchos programas de bienestar corporativo a nivel nacional y en la provincia somos pioneros en esto; El Tribuno siempre está a la vanguardia en esta propuesta y animamos a otras empresas y profesores que se sumen y lo hagan porque hay material, que se preparen porque es una posibilidad más que se abren porque tienen el conocimiento. En nuestro país está el delegado nacional de la Fied Argentina (Federación Internacional de Educación Física) como el profesor Néstor Colazo, es cordobés, especialista en gimnasia laboral. También hay otros referentes, como Jorge Osorio de Chile y Valquiría Lima, de Brasil, quienes publicaron libros al respecto. En esto se espera que haya sistematización, sea continuo y duradero, porque si cuidamos al empleado que es el bien más preciado de una empresa, a ella le irá bien. Es el dinero mejor invertido porque produce más, se activa mejor y podemos decir que menos es más; dedicarle un poquito de tiempo físico y emocional produce mejores beneficios. No es una pausa en el trabajo, por el contrario es una activación a corto mediano y largo plazo. Recordemos que en una empresa hay dos tipos de población: una sana, que realiza deportes y mantiene una dieta equilibrada, y la población de riesgo que es el empleado con hábitos nocivos que la convierten en personas hipertensas, diabéticas y obesas que no conocen estos beneficios, y ahí es donde tenemos que trabajar para que la población sana contagie y todos mejoren su calidad de vida.