ETJ100618-022N01-"El reclamo por lo que es nuestro no tiene que morir nunca"

Capitán Luis Cervera ¿qué reflexión hace tras haber estado en la guerra por las Islas Malvinas?

En estos momentos me siento una persona que hizo su trabajo lo mejor que pudo, con las herramientas que tenía para recuperar lo que nos pertenece al pueblo argentino.

Uno no es uno sólo, sino que hace las cosas por el prójimo y el bien común. Yo rescato en estos momentos lo que se ve en los noticieros sobre aquellos maestros rurales que caminan kilómetros para ir a dar clases y tardan horas o días para llegar a una escuelita en medio de la nada para poder darles clases a sus alumnos, ese hombre hace patria y yo lo respeto y quiero tanto.

Debe haber un montón de ellos que son desconocidos para el pueblo argentino, para los gobiernos del color de partido que uno quiera y que no les interesa lamentablemente.

Soy muy crítico de nuestra nación porque hemos perdido la cultura que nos formaron y que me dieron mis padres. Yo tengo 64 años y soy crítico con la gente de mi generación porque hoy en día todos miran lo que todos vivimos como ciudadanos, porque uno no es sólo militar, soy ciudadano, padre de familia y también he sido hijo.

Uno cumple roles dentro de una sociedad, entonces me duele los de mi generación que tratan tan ligeramente y se han olvidado de la historia recientemente y hablo desde los 70 hasta ahora.

Me duele cuando mezclamos Malvinas con los llamados jóvenes "idealistas" que se querían llevar Tucumán a hacerla independiente, que ya nos olvidamos los de mi generación y les da vergüenza y tienen miedo de hablar de nuestra historia.

Uno dice, la nación nació dividida, partidaria y con grietas -es cierto-, tuvimos muchas guerras intestinas hasta que se conformó la nación, pero eso no quita que empecemos a pensar como una nación.

Tenemos que pensar en el país, en la patria, en lo que heredamos y lo que vamos a dejarles a nuestros nietos, me duele en el alma.

¿Qué visión tiene acerca de la patria?

Hay mucha gente que hay que reconocer en este bendito país, lamentablemente el argentino es patriota únicamente cuando juega el seleccionado de fútbol, cada 4 años. Ahí sacamos todas nuestras banderas, las camisetas, estamos todos unidos.

Eso es lo más triste de la Argentina, no ver más allá de un partido de fútbol. Valemos más como nación, por nuestra historia, por cómo se generó esta nación, nadie nos regaló nada, fue todo con el sacrificio del argentino.

En esos momento, estamos hablando en la época de 1800, no éramos Argentina, pero ya éramos una nación en formación y nos olvidamos de todo eso.

Lo que nosotros hicimos de jóvenes sirviendo en una institución de nuestra patria que la mantenemos con todo nuestros impuestos, ustedes, mi familia, yo mismo pagando impuesto he mantenido mi institución que me formó y me preparó para estar al servicio del pueblo argentino y es el pueblo el que permite que desarrollemos nuestras actividades todos los días.

¿Qué opina sobre las políticas de acercamiento que tiene el Gobierno nacional con Gran Bretaña? ¿Puede llegar a ser beneficioso para que los ingleses reconozcan que las Islas Malvinas nos pertenecen?

Por medio de las fuerzas no lo logramos, hay que preguntarles a los ingleses y ellos van a decir lo que les costó volver a invadir lo que es nuestro, le costó mucho sacrificio y estuvieron al borde de no lograrlo.

En realidad yo creo que por la fuerza va a ser muy difícil porque desde el 1983 hemos tratado de destruir la institución militar, se desprestigió al militar como profesional lamentablemente. La sociedad se olvida de todo lo que hicieron las fuerzas armadas por la nación así que hay que buscar otros medios.

La única forma va a ser acercarnos a ellos, dialogar, tratar de trabajar mucho en Naciones Unidas, hacer entender que las Islas Malvinas siguen siendo una colonia explotada por los ingleses y que nos las tienen que devolver diplomáticamente por otros medios de acercamiento.

El reclamo por lo que es nuestro no tiene que morir nunca, hay 649 argentinos que dejaron el pellejo en las Malvinas tratando de recuperar lo que es de todos nosotros.

¿Cómo fue el diálogo con estudiantes del Colegio Fasta? ¿Qué apreciación se puede llevar de ellos?

Estar en contacto con los jóvenes y que ellos sientan interés en escuchar y conocer la historia contemporánea argentina, me da ánimos y necesitamos de ellos.

Para nosotros es una motivación muy importante que los jóvenes quieran escuchar parte de la historia argentina, me anima a seguir peleando por otros medios, por mantener nuestra cultura y nuestra historia viva.

Mi generación está dejando de ser activa, estamos pasando al descanso, aunque no querramos, no por buscar los bienes materiales sino por trabajar por el bien común nacional, el prójimo y la comunidad, estemos donde estemos.

Contarles nuestra experiencia es dejarles la semilla de sacrificio de lo que fue tratar de recuperar las Islas Malvinas, las únicas peleas que merecen realizarse o llevarse adelante son únicamente por una causa justa y Malvinas lo es.

¿Sueña con volver a visitar las Islas Malvinas?

Pasaron 36 años y me negué a ir, porque cerrar una guerra no es nada fácil en la vida.

Físicamente estoy sano y entero pero tenemos huellas en el corazón que no se te curan en tu vida y menos quitar recuerdos de tu vivencia en la guerra.

Entonces, todo eso, más la negación del pueblo argentino contra lo que hicimos, el ninguneo de los gobiernos contra los militares, reivindicar los jóvenes idealistas que en realidad se levantaron en armas contra gobiernos antidemocráticos, reivindicarlos a ellos y no reconocer lo que hicieron las fuerzas armadas por nuestra patria, es muy triste.

En cierta medida a veces te cuesta balancear con esa falta de apoyo del pueblo que en su momento lo veíamos en la televisión, los de mi generación, hoy nadie fue a la plaza a pedir que peleáramos por las Malvinas, nadie te lo va a reconocer, pero yo me acuerdo de verlos en la televisión. Todas esas cosas te dejan mucho dolor.

Seguimos trabajando y sembrando nuestra semilla y pudiendo contar nuestra historia, el amor que tenemos en nuestra patria que nos transmitieron nuestros padres, seguiremos haciéndolo hasta que tengamos aliento, hasta que tengamos vida nuestros 649 argentinos, camaradas, los 55 de la Fuerza Aérea y nuestros 9 compañeros de la unidad.

“En los jóvenes dejamos la semilla más valiosa”

El comodoro Héctor Sánchez habló acerca de su experiencia en la guerra. Contó que le tocó vivir un episodio muy duro y cruel. “La mala anécdota fueron casi todas, porque duele mucho ver la pérdida de un amigo, de un avión, es duro y cuesta mucho reponerse en el transcurso de la guerra y poder continuar desarrollando las misiones”, destacó.

Por otra parte, se refirió a que Malvinas debe ser una “causa nacional”, no acciones esporádicas de voluntaristas de conquistar Malvinas, debe haber una estrategia de trabajo de todos los argentinos en pos de lograr ese objetivo.

“Este hecho de acercamiento que podrá ser efectivo, debe ser acompañado de otras acciones más específicas a nivel comercial, cultural, muchas cosas que se pueden hacer para recuperar las Islas Malvinas. Todavía estamos muy lejos de poder llegar a negociar la soberanía.

Además, mencionó que junto a su compañero vienen llevando a cabo diferentes encuentros en el que se abrieron al diálogo con el pueblo para contarles sobre su historia y experiencia en la guerra.

Por último, remarcó el gran interés que tienen los jóvenes al querer conocer la historia de lo que sucedió en las Islas Malvinas, “en los jóvenes dejamos la semilla más valiosa y va a fructificar el día de mañana”, finalizó.

Cabe mencionar que el veterano Héctor Sánchez, en el momento de guerra, estuvo destinado a volar el avión A 4-B “Skyhawk” y también desarrolló misiones de ataques.