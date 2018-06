"Sobre el proyecto de Ley de convergencia no conocemos nada"

-¿Qué evaluación puede realizar de la audiencia del NOA?

- Muy positiva, desde la riqueza de las participaciones, de la atención a los expositores, de la diversidad de cuestiones que se han planteado, y el énfasis con el que se ha planteado algunos problemas graves que afectan en particular a algunos sectores. Como los proyectos de comunicación de pueblos originarios, organizaciones de migrantes, campesinos. En general sectores sin fines de lucro tanto por la sostenibilidad como por la continuidad de los proyectos. También se han planteado las inquietudes que generan las representaciones de diferentes colectivos, de estos pueblos originarios en particular. Las representaciones de los niños contra la ley penal, se reclamó la ausencia del Estado y el retiro de políticas públicas, se reclamó la incorporación y efectiva vigencia del artículo 66 que incorpora la accesibilidad, obligación de parte de los canales de televisión. Una agenda muy nutrida.

-Estas audiencias de debate son la oportunidad para estos reclamos y para fortalecer este espacio y garantizar buenas prácticas?

-Estamos en un contexto regresivo, la Defensoría lo dijo desde el momento “0” que no solo involucra lo que ha sido la quirúrgica modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto, sino las medidas de concentración y la falta de apoyo al sector que se dio en estos dos años. Del mismo modo la modificación en la institucionalidad. Es decir el Enacom que ha reemplazado al Afsca, las políticas que está llevando adelante, así como que hace cosas que no funcionan efectivamente y con continuidad el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai) y el Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco), la acefalía misma de la Defensoría del Público. No obstante la Defensoría puede seguir funcionando con la autorización que le dio el Congreso de la Nación.

-¿Qué observación realizan en cuanto al proyecto de la modificación de la Ley sobre la convergencia?

-El proceso que debía llevarse adelante es el que se comprometió ante la Comisión Interamericana el Estado a realizar a través de la comisión relatora sobre el proyecto de Ley de convergencia, como proyecto de ley no conocemos nada. La comisión relatora hizo algunas reuniones poco federales y participativas, y se conoció un documento que por más que tenga artículos y formato de proyecto de ley no es el proyecto, pero expresan que es el que se va a presentar. Ahora se está discutiendo una ley corta de telecomunicaciones que ha tenido objeciones de distintos sectores, en particular del sector privado, cooperativos, ante el Senado, pero estaría a punto de aprobarse. La Defensoría hizo planteos en ese proyecto, y en relación con la falta de consideración de los derechos de las audiencias como sujeto de derecho no solo como usuarios, y el impacto de la concentración en las economías regionales en la comunicación audiovisual. Hay que ver qué pasa en estos días debería resolverse y pasar a diputados. Por el resto en efecto hay un incumplimiento respecto de la generación de un proyecto convergente que fue la excusa utilizada para saltearse todas las vías legales y de debate en el Congreso para modificar la Ley de Medios.

-Estas audiencias son muy receptivas, y marcaron la problemática en esta región, ¿cómo impactó?

-Le damos a estas audiencias varios resultados, hay cosas que podemos generar directamente cuando la solicitud es de capacitación, de formación, es una línea fuerte de la Defensoría y la realizamos en distintos temas que se requieran. En particular el acompañamiento que es muy urgente para acceder a la sostenibilidad que garantizaría los Fomeca. La Defensoría ha trabajado con cada comunidad para capacitar en el nuevo sistema, también reclamando al Enacom las deficiencias y los problemas de acceso que se han planteado. Esta audiencia también sirve para avanzar en otras políticas públicas como recomendaciones sobre personas privadas de la libertad en los medios audiovisuales, los pueblos originarios, esto reafirma el planteo que nos han realizado. Así como antes nos plantearon como abordar temas en niñez, violencia de género, salud mental, suicidio. Los dos temas que mencioné aparecen fuertemente en esta audiencia y por otro lado se denunciaron temas puntuales que vamos a tramitar individualmente como reclamos cada uno en particular. Si bien la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, sí funciona la autoridad de aplicación no es una debilidad, pero condiciona el trabajo del organismo.