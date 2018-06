VIDEO: El atleta Gustavo Frencia reina por cuarta vez con tonada riojana

Tras un año de ausencia vino Gustavo Frencia y recuperó el reinado de 10 km y ocupará el trono por cuarta vez, al adjudicarse el 12§ Maratón El Tribuno de Jujuy con un tiempo de 32'13".

Fue escoltado por Bernardo Maldonado Córdoba a 41"; tercero arribó el jujeño Miguel Maza a 58" de gran actuación; cuarto Jorge Lazcano y quinto Emanuel Cruz que heroicamente aguantó con la rodilla derecha lastimada.

Apenas se largó la carrera de 10 km, los de cabeza salieron a un ritmo endemoniado dispuestos a cortar el larguísimo pelotón. Entonces los candidatos en la previa, empezaron a marcar diferencia con el resto que se desperdigonó como un interminable rosario humano multicolor donde prevalecía el color rojo.

Al salir de la calle Salta y tomando Ramírez de Velazco con 3 minutos de competencia, al frente se pusieron Gustavo Frencia (La Rioja), Marcelo Fabricius (Catamarca), Bernardo Maldonado (Córdoba) y los jujeños Miguel Maza (Capital), Jorge Lazcano (Perico) y Emanuel Cruz (La Quiaca).

Al bajar por San Martín, el grupo de fugados empezó a estirarse porque el ritmo fue más intenso. Frente a la Casa de Gobierno, pasaron adelante Maldonado y Frencia con un registro de 6'45". Ambos se miraban de reojo y frente a El Tribuno, el reloj indicaba 9'28".

Pasando frente a la exestación de trenes (primer puesto de hidratación), ambos siguieron de largo sin tomar agua. El resto del lote de avanzada, quedó separado con 50 metros cada uno.

El puente San Martín parecía más gigante albergando a dos voluntades que ya se habían trenzado en una pelea mano a mano, o en todo caso zancada a zancada.

En la rotonda de Chijra (control de chip), ambos cronometraron 14'15" y un poco más adelante se produjo la novedad determinante de la carrera. Al transitar por la avenida Mosconi que va subiendo de nivel altimétrico, Frencia dio una zancada más larga, cuando vio de reojo que el cordobés no lo seguía a la par, dio otra y una más, hasta que se transformaron en 50 metros de ventaja sobre su perseguidor.

A esta altura, los gestos de Maldonado indicaron que no quería "más lola" y se dedicó a mantener su ritmo sin perder de vista al puntero.

Ya por la zona de Los Perales, en plena subida Frencia seguía sólido adelante y cuando pasó frente al Instituto José Hernández (puesto de hidratación) agarró una botella de agua mineral, solo se enjuagó la boca y se roció la cabeza y espalda. Quedó como nuevo y fue consolidando su inobjetable triunfo.

Al salir del puente General Belgrano con 27'55" de carrera, lo recibió la Banda de Música del RI 20 que con sus sones al viento le hinchó el corazón para que llegue en solitario a la pista, donde señaló con cuatro dedos igual cantidad de triunfos, luego levantó los brazos para tocar el cielo.

Apostillas sofocantes

“Viento Norte “: El sábado se había hecho sentir en la Quebrada de Humahuaca y el sábado por la noche asomó con cierte virulencia en algunos sectores de la ciudad.

La gente que se había levantado para concurrir al Maratón El Tribuno de Jujuy se dio con la novedad que estaba soplando viento Norte.

Esta contigencia climática modificó la estrategia inicial de los atletas de elite con intenciones de adjudicarse la prueba de 10 km. por el prestigio de la competencia además del incentivo económico.

La escenografía del circuito fue diferente con las calles adornadas con hojas que el viento desprendió de los árboles.

El ambiente seco y la alta temperatura requirió el doble de esfuerzo y los atletas cual titanes desandaron los 10 km recibiendo el aplauso generoso de la gente apostada a la vera del circuito.

“Feliz”: Miguel Maza dijo sentirse “muy feliz por el tercer puesto porque corrí con los mejores atletas de esta distancia y pude andar al ritmo de ellos. Esto me indica que voy por el buen camino. En el km 3 ya estábamos pocos adelante. Después de pasar por la rotonda de Chijra se quedó Fabricius y me lancé a perseguir a Maldonado, hice el esfuerzo pero no hubo caso”.

“Cordobés”: Miguel Maldonado llegó con el título de campeón Sudamericano Universitario de los 5 mil metros. sostuvo: “Fue una carrera durísima, la organización muy buena y la gente fenomenal que alentó toda la carrera. Sentí el efecto del viento Norte y aguanté como pude soportando la altura y las trepadas. Fue algo increíble venir, espero volver a Jujuy”.

PODIO SANTIAGUEÑO / ATLETAS DE LA BANDA TAMBIÉN FESTEJARON EN SU CATEGORÍA.

El “carnaval” de Tunay

Fue magnífico el cierre de la 12º edición del Maratón El Tribuno de Jujuy porque además de la entrega de premios para todas las categorías, los presentes pudieron disfrutar del mini recital en vivo de Tunay en el predio del RI 20.

Justamente Martín Arco, cantante de la joven banda jujeña, manifestó que “estamos muy contentos y felices de poder participar, pero a la vez agradecidos a la gente de El Tribuno porque siempre que pueden nos dan una mano y nos apoyan”, agregando que “tratamos de aportar desde la música y seguir por este camino que es tan lindo y colaborar con toda la gente de Jujuy y más en un maratón tan convocante como lo es el de El Tribuno”. El referente de la banda contó que “corrí una vez el maratón pero hace bastante tiempo y ahora no sé cómo me irá, seguramente en los últimos puestos, porque no ando muy bien físicamente pero se podría hacer una movida con Tunay para que corra el Maratón El Tribuno 2019. Sería lindo terminar el circuito y hacemos otros show en el escenario para toda la gente. Queda el desafío para el 2019, veremos qué sucede”, añadió en un tono de broma. Luego Arco resaltó que la prueba “es una muy linda puesta y la gente se suma y es una buena manera de venir a compartir en familia y con amigos. Me encanta esta movida y me gusta porque es un momento de recreación que puede disfrutar cada jujeño. A ellos les estamos muy agradecidos y nada de esto hubiera sido sin el apoyo de la gente y todos los que confiaron en este proyecto de difundir nuestra música. Ahora vamos a hacer un Teatro en Salta en julio y en agosto en Buenos Aires en el teatro Sony”, cerró.