VIDEO: La entrega de premios en el cierre de la jornada

Concluidas todas las competencias y con la llegada de los corredores de los 10 kilómetros, se procedió a la entrega de los trofeos y recuerdos para los vencedores en las diferentes categorías que estuvieron participando.

Los vencedores esperaron pacientemente que por los altoparlantes los nombraran para poder subir a ubicar su correspondiente lugar en el escenario, donde más allá de los reconocimientos, se llevaron los cálidos aplausos de quienes estuvieron presentes.

Para destacar sobre todo las delegaciones que pusieron color a las premiaciones, vitoreando a sus respectivos atletas, orgullosos por los lugares obtenidos.

INCLUSIVO / EL MARATÓN DE EL TRIBUNO DE JUJUY CON UN ESPACIO PARA LOS ATLETAS ADAPTADOS.

En los 10 km

Categoría general. Masculino: 1° Gustavo Frencia (32'13''), 2° Bernardo Maldonado, 3° Miguel Meza. Femenino: 1° María Ovejero (37'31''), Agustina Landers, 3° Carla Vidal.

Silla de ruedas: 1° Miguel Lescano, 2° Mauro Chocobar, 3° Esteban Roldán, 4° Facundo Díaz, 5° Gustavo Znoy, 6° Norma Ramos, 7° Walter Lazarte.

Masculino A hasta 19 años: 1° Esteban Angulo Tolaba, 2° Tomás Robledo, 3° Enzo Díaz. Femenino A hasta 19 años: 1° Agustina Mogro, 2° Verónica Martínez, Florencia Guerrero.

Masculino B de 20 a 34 años: 1° Gustavo Frencia, 2° Bernardo Maldonado, 3° Miguel Daza. Femenino B de 20 a 34 años: 1° Agustina Landers, 2° Carla Vidal, 3° Leonela Olivera.

Masculino C de 35 a 39 años: 1° Jorge Lazcano, 2° Leonardo Álvarez, 3° Rodrigo Burgos. Femenino C de 35 a 39 años: 1° María Ovejero, 2° Mariela Burgos, 3° Elba Amador.

Masculino D de 40 a 44 años: 1° René Rodríguez, 2° Miguel Suárez, 3° Amadeo Araya. Femenino D de 40 a 44 años: 1° Rita Rueda, 2° Gregoria Rollano, 3° Sandra Mamaní.

Masculino E de 45 a 49 años: 1° Mario Ledesma, 2° Sergio Zerpa, 3° Víctor Peralta. Femenino E de 45 a 49 años: 1° Gabriela Toledo, 2° Mirta del Valle Rojo, 3§ Keiko Hiraoka.

Masculino F de 50 a 54 años: 1° Luis Barrionuevo, 2° Luis Isne, 3° Arnaldo Obregón. Femenino F de 50 a 54 años: 1° Ramona Gregoria Ybáñez, 2° Sonia Farfán, 3° Demetria Martínez.

Masculino G de 55 a 59 años: 1° Oscar Darío Nieves, 2° Francisco Javier Cejas, 3° Víctor Benigno Aguilar. Femenino G de 55 a 59 años: 1° Adriana Escobar, 2° Remigia Mamaní, 3° Cristina Cabana.

Masculino H de 60 años o más: 1° Luis Ángel González, 2° Lino Tolaba, 3° Reinaldo Martínez. Femenino H de 60 años o más: 1° Miriam Moscono, 2° Martha Fernández, 3° Ester Montaño.

No vidente: Miguel Ángel González.

EN EL PODIO /RECONOCIMIENTOS EN LOS 10 KILÓMETROS.

Importante ausencia

Quienes cubrimos siempre el maratón sentimos que faltó alguien. Y sí, mientras se recupera de una enfermadad, no estuvo Edgar Caballero. No tan solo fue el precursor de la prueba atlética, sino un hombre clave en estas últimas ediciones cubriendo todas las alternativas. “Te extraño, Edgar”, fue la coincidencia.

El viento se hizo sentir

El viento Norte que sacudió ayer la capital jujeña tuvo repercusiones en la gran fiesta deportiva, aunque por suerte no logró empañarla.

Sin dudas que la parte más sensible y la que sintió el impacto de las fuertes ráfagas fue el escenario montado en el centro del predio del RI 20, ya que gran parte de la escenografía terminó siendo removida por lo anteriormente mencionado.

Mucha de la cartelería e incluso parte de los soportes del escenario se vieron dañados o modificados por el fuerte viento.

Sin embargo, todo eso no logró empañar la fiesta deportiva y finalmente el escenario se mantuvo firme para recibir a todos los atletas e invitados especiales, como así también a los conductores que hicieron las delicias de los espectadores.

Claro que entre los condimentos que hicieron además más llamativo este escenario, fueron los increíbles espectáculos que se brindaron, como ser Tunay como show central y las sesiones de baile por parte de los profesores de zumba presentes.

El viento Norte también se hizo sentir en los atletas, ya que fueron varios los que sintieron los efectos del golpe de calor que los sacudió durante la mañana de ayer.

En este sentido los puntos de hidratación que se instalaron fueron importantes para los deportistas.

Incluso hubo un puesto que no estuvo colocado por parte de la organización, pero que terminó siendo de gran ayuda para los corredores de los 4 kilómetros.

Sucede que en la esquina de Senador Pérez y Alvear, donde se ubica el Automóvil Club Argentino y una estación de servicio, tuvieron la feliz idea de conectar una manguera para aquellos atletas que decidieran beber agua al pasar por ahí. Muchos agradecieron la iniciativa y celebraron tener este punto de hidratación con el agobiante calor que se hizo presente en la “Tacita de Plata”.