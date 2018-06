Asoman los ajustes, tironeos del PJ, y otros temas

Aparecieron en la semana temas excluyentes. Mañana deberá realizarse en Singapur un encuentro histórico entre Donald Trump y Kim Jong-Un. La cumbre entre el presidente de USA y el de Corea del Norte debería tener la misma potencia histórica y simbólica para la humanidad, que aquella de Barack Obama con Fidel Castro en el 2014. Ojalá que no tenga el mismo final que hoy es pura frustración. En tanto ocurre otra cumbre: la del G7 en Quebec, Canadá. Allí los poderosos países más industrializados del mundo organizan el futuro. Trump participó apenas unas horas y se retiró en lo que se interpretó como un desaire mundial. El resto de los allí reunidos critica el proteccionismo del presidente norteamericano, que hace temblar a las economías del planeta, y también rechazó el pedido de EEUU de reincorporar al grupo a Rusia, expulsada luego de la brutal anexión de Crimea a sus territorios. El presidente Macri participa del G7 en calidad de invitado, donde aprovechó para repasar con la secretaria general del FMI el acuerdo recientemente logrado. En tanto, en Nicaragua, los grupos paramilitares que defienden el gobierno del matrimonio Daniel Ortega/Rosario Murillo de Ortega, se cobraron más vidas de jóvenes estudiantes que reclaman por libertades y derechos humanos. En la Franja de Gaza los enfrentamientos con fuerzas israelíes siguen cobrando vidas de militantes palestinos. En medio de este panorama, el impresentable presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, "Chiqui" Tapia, tras autorizar el desaire de la selección nacional de fútbol que canceló su visita al papa Francisco, y suspender el partido amistoso que debían jugar en Jerusalén con la selección israelí, debido a una ruidosa protesta de ciudadanos palestinos, le dijo al mundo que esta actitud se debía interpretar como un "aporte a la paz mundial". El sangriento grupo terrorista Hammas agradeció a la Argentina. Para hacer papelones, hay que hacerlos a nivel mundial.

Aparecen las internas

Esta información nos deposita blandamente en el territorio nacional, donde las noticias también fueron generosas en la semana del periodista. Arden las relaciones entre el gobierno de Cambiemos y las centrales obreras. Un intento de frenar un posible paro general, resultó fallido. Y los episodios que se suceden como consecuencia del tembladeral económico y financiero, desnudan un mapa de internas por todos los rincones. El triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, Héctor Daher y Juan Carlos Schmid, salieron de la Casa Rosada peor que cuando entraron y sólo atinaron a "darse un tiempo" hasta mañana, para ver si coinciden con las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky y con los camioneros de Pablo Moyano en una huelga en esta misma semana. Sin embargo, dentro del sindicalismo todos se miran de reojo. Upcn, el poderoso gremio estatal que conduce Andrés Rodríguez, saltó enervado a rechazar el 12% de aumento que se les ofrecía, pero horas después aceptó blandamente un 15% y que no haya despidos... ­¡por 60 días! Sobre estas idas y vueltas, cabalga el Gobierno, esperando que los sindicatos no lleguen al paro. Y que los camioneros desechen la idea de instalar el "modelo brasileño" que detuvo al país más de diez días con sus rutas bloqueadas y sin suministros. Hoy, son más los sindicatos que no quieren quedar pegados a los Moyano, cuyas acciones están por realidades judiciales y políticas. El presidente Mauricio Macri se jugó con una carta propia, elevando el techo de los acuerdos salariales, por decreto, hasta el 20%. El instrumento está: ahora hay que ver cómo, cuándo y quiénes lo instrumentan. No son menores las internas en el Gobierno. El nuevo superministro Nicolás Dujovne y el titular de Finanzas Luis Caputo,desplazaron al resto de lo que era una conducción colegiada -y fracasada- de la economía, entre ellos, a Juan José Aranguren que vería desinflarse la voracidad tarifaria, al menos por unas semanas. El presidente del Bcra, Federico Sturzenegger, tiene una interna consigo mismo: deberá mantener las altísimas tasas de interés, mientras mira cómo se desploman las Pymes y micropymes, debe dejar al dólar -por ahora indomable- en libertad, y mientras tanto, desactivar las Lebacs, antes que la bicicleta financiera se convierta en una motocicleta de alta cilindrada que arrastre más recursos de los que ya se fueron. Desde las áreas de obras e infraestructura, todavía no tienen en claro cómo compatibilizar el discurso de que las obras en marcha y las licitadas continuarán normalmente, con la orden establecida de recortar 70.000 millones de pesos en la órbita de la Nación y 60.000 millones en las provincias. Como si esto fuera poco, una interna política se presenta en el Gobierno. La vicepresidente Gabriela Michetti estalló cuando le contaron que los operadores del Presidente están midiendo a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, para una eventual fórmula del 2019. Y como siempre, el asesor estelar, Jaime Durán Barba, sigue cosechando enemigos: propone que la estrategia debe seguir siendo exaltar los defectos de la oposición y subir al ring de todas las disputas a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. El consultor ecuatoriano cree que la grieta todavía sirve, y muchos dentro del Gobierno piensan que es tiempo de idear otra cosa.

Recorte a provincias

Como sea, el monumental crédito del FMI le da oxígeno al Gobierno para salvar el 2018, el 2019, y hasta para pensar en una continuidad. El ajuste se vendrá en una fuerte caída de los subsidios a la energía y el transporte. Le seguirán los salarios del Estado, y naturalmente, las transferencias a las provincias para inversiones en obras públicas. La proximidad de las elecciones -ya estamos prácticamente en un año calendario electoral- hace que el oficialismo defienda a capa y espada sus gastos en jubilaciones y otros gastos sociales que ambicionan sino aumentar, al menos mantener hasta el 2020. Con todo, aquella meta de inflación anual de 17% que Cambiemos soñaba para el 2017, llegaría a cumplirse con toda la fuerza en el 2019. Ya sin la ayuda artificial de exitismos poselectorales, sin el voluntarismo y el optimismo exagerados, hoy la alianza gobernante navega con viento huracanado en contra. La empujan dos motores: su instinto de supervivencia y el peronismo aumenta sus discordias cada vez que mueve una pieza de su trajinado tablero nacional.

Opositores sin fuerza

Hubo dos movidas. Una fue el intento de agrupamiento de la oposición en una suerte de herramienta multipropósito que los organizadores denominaron "En Marcha". Nada que ver con el partido político socioliberal francés del mismo nombre, que llevó al triunfo al actual presidente Emmuel Macron. En el microestadio de Ferro, en Buenos Aires, se reunieron referentes del Movimiento Evita, Unidad Ciudadana, el PTP de orientación maoísta, Unidad Popular, Patria Grande, entre otros. Allí estuvieron Victoria Donda, Juan Grabois, Felipe Solá, Juan Cabandié, Daniel Filmus, Antonio Bonfati, Wado de Pedro, Víctor Santa María (Suterh), Hugo Godoy (ATE) y Emilio Pérsico, entre otros. Hubo representantes de varias provincias, sin que se noten presencias de jujeños. La idea es clara: formar un frente anti Macri con unidad aún con contradicciones. La forma es oscura: parece un amontonamiento de tiro corto, lleno de tensiones internas que jamás se resolverán. Punto para Cambiemos.

El duelo en el PJ

Otra del mismo escenario, sirvió para fortalecer al peronismo del desplazado José Luis Gioja. El microestadio de Ferro se llenó de congresales del PJ de todo el país, superó holgadamente el quorum suficiente, a pesar -dicen- de las manos traviesas del ministro del Interior Rogelio Frigerio que habría maniobrado para desinflar el encuentro, apoyándose entre otros en los "peronistas racionales" Juan Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto. Así Gioja presentó batalla en la contienda judicial que le sigue a la intervención que encabeza el gremialista Luis Barrionuevo. La Cámara nacional que entiende en el caso, ahora para convalidar la extraña intervención decretada por la jueza María Romilda Servini, no podrá soslayar el mensaje político del viernes pasado. Es verdad que el Congreso, presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán, quedó teñido de cristinismo, pero tuvo el peso específico de las mayorías indiscutibles, frente a una intervención que aparece, cuando menos arbitraria. Se vio a Guillermo Moreno, Daniel Filmus, Carlos Tomada, Daniel Scioli, Alberto Rodríguez Saá, Facundo Moyano, Jorge Taiana, Oscar Parrilli, Agustín Rossi, Alicia Kirchner y Felipe Solá (el massista es habitual en todos los encuentros). Se conformó una Comisión de Acción Política, para delinear el trabajo hasta el 2019. Esa mesa estará integrada por Rubén Marín, Alberto Rodríguez Saá, Gustavo Menéndez, Eduardo "Wado" de Pedro, Ginés González García, Agustín Rossi, Fernando Espinoza, Silvina Frana, Cristina Álvarez Rodríguez, María Emilia Soria, Beatriz Rojkés de Alperovich y Estela Neder.

Aval al PJ jujeño

Allí estuvo una nutrida delegación del distrito Jujuy, que si bien no se pronunció como adscripto al cristinismo, obtuvo lo que fue a buscar: que tras el informe de la situación del distrito local, por aclamación y unanimidad, el Congreso ratifique lo actuado por la intervención de Celso Jaque y respalde la gestión que llevan adelante las nuevas autoridades bajo la presidencia del diputado Rubén Armando Rivarola. "Estoy satisfecho con lo ocurrido. Veo que el peronismo está de pie a nivel nacional y en Jujuy. Ahora tenemos que extremar los esfuerzos por lograr una unidad real, sincera, donde interpretemos que el peronismo es más que un partido, un movimiento, plural, que contiene diversas ideas y expresiones, pero con el objetivo de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la nación y la provincia", dijo Rivarola cuando le comunicaron el resultado del Congreso, evitando prudentemente embanderarse con algún sector en particular. En este caso, punto para el PJ de Jujuy. Pero el Congreso nacional, con aguas divididas, y con el cristinismo avanzando dentro del partido al que despreció durante una década, es también punto para Cambiemos.

Otra vuelta... atrás

En Jujuy, lo excluyente es nuevamente el juego de avances y retrocesos de la Justicia y las causas de Pibes Villeros y la Megacausa. Cumplida la audiencia preliminar sobre la primera, sorprendió el cuestionamiento del abogado Juan Angel Cabezas, (defensor de Alberto Cardozo, uno de los 31 imputados), sobre la legitimidad del titular de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana. El joven abogado no tendría el tiempo de residencia en la provincia que exigen las normas y recién se habría matriculado en el Colegio de Abogados de Jujuy para ejercer su profesión de abogado hace pocas horas. Millón Quintana realizó sus descargos y confía en una resolución favorable del tribunal que integran Alejandra Tolaba, Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas. Dicen que en pasillos del San Martín 450 y del Ministerio Público de la Acusación, el aire se cortaba con un ejemplar de la Constitución Provincial. Hoy, el titular de OA se reunirá con el gobernador Morales para analizar su situación. Se especula que entre la bronca y el desconcierto del GM por una situación tan absurda como disparatada, Quintana terminaría apartado de la causa. Quedaría solo como querellante el fiscal de Estado, Mariano Miranda. Esto podría resignificar todo el proceso, algo que los defensores analizaron durante todo el fin de semana y que podría como ya dijimos desde estas líneas, ser otra vuelta de calesita en la importante causa. Pero una vuelta hacia atrás.

La señora Milagro Amalia Ángela Sala de Noro se desvaneció durante la audiencia. A pesar de los apoyos y los alientos, y de visitas que llegan a mirar su situación con curiosidad impostada y publicidad aparatosa, la tensión que debe sufrir es incuestionable. Dos años y medio en prisión, y la prolongada incertidumbre sobre el futuro son una carga demasiado pesada. Sobre todo, después de un tiempo con poder casi ilimitado. Un dolor accesorio debe haberle significado la pérdida de la histórica sede central de la "Tupac Amaru", de calle Alvear. El emblemático edificio volverá al Gobierno ("porque se hizo con plata del Gobierno" GM dixit), y allí, funcionarán oficinas de Salud y de Educación. El mismo dolor igual impotencia reflejó el diputado tupaquero Juan Manuel Esquivel en la última sesión de la Legislatura, donde apenas pudo expresar su rabia en la cara de los impertérritos legisladores del oficialismo.

Y el aborto

Esta semana el tema nacional que también atraviesa transversalmente a los jujeños, será la discusión acerca de la despenalización y legalización del aborto. Se discutirá una ley, pero más allá de las posturas encontradas, del inatacable derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo y su salud, (y de la sospecha de que el macrismo habilita esta discusión como otra cortina de humo sobre la realidad económica), hay un paso previo que pocos parecen advertir: la Constitución Nacional reformada en 1994, en su artículo 25, inciso 22, incorporó la Convención sobre los Derechos de los Niños, como un tratado preexistente a las leyes y con jerarquía constitucional, que protege la vida de los niños. Allí se establece que se considera niño a todo ser humano "desde el momento de su concepción, hasta los 18 años". Estaríamos hablando entonces de la necesidad de una reforma constitucional, más profunda y completa. Y sumamente necesaria.