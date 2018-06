Intensifican la búsqueda del pesquero con más buques

MANIFESTANTES PIDIERON POR LA APARICIÓN DEL PESQUERO.

La búsqueda del pesquero Rigel, que zarpó de Mar del Plata y perdió todo contacto el viernes pasado mientras navegaba por aguas cercanas a la localidad chubutense de Rawson, no tenía anoche resultados positivos, mientras se sumó al rastrillaje un guardacostas que cuenta con sondas de barrido y equipos especiales.

El prefecto mayor Diego Cartagenova, jefe de la Delegación Mar del Plata de la Prefectura Naval Argentina, explicó que no hubo indicios concretos del pesquero ni de su tripulación en las últimas 24 horas.

Cartagenova aseguró que "lo único que se encontró en las últimas horas fue una madera y un cajón de frutas y fruta, en las proximidades de la zona".

Indicó que son 35 buques pesqueros, más de 100 efectivos de la Prefectura y los guardacostas "Prefecto Fique", "Prefecto Derbes" e "Ingeniero White", un avión y dos helicópteros.

Cartagenova explicó que las condiciones climáticas son muy cambiantes y dijo que por la zona en la que se busca el buque la profundidad "ronda entre 80 y 90 metros".

El guardacostas SB-15 "Tango" del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental se sumó a los rastrillajes y ya navega hacia la zona del naufragio.

Esta embarcación cuenta con tecnología de última generación para realizar rastrillajes subacqua, ya que dispone de sondas de barrido para profundizar el rastreo de los indicios hallados hasta ahora.

En total Prefectura lleva rastreados 3.948 kilómetros cuadrados con los medios de superficie, 6.430 con medios aéreos y 315 con medios terrestres.

“Ningún hundimiento más”, piden los familiares

Mientras continuaba la búsqueda del pesquero “Rigel”, desaparecido desde el pasado viernes, cientos de familiares de los tripulantes y vecinos de Mar del Plata realizaron ayer una manifestación en la que exigieron que continúen los esfuerzos por encontrar a ocho de sus tripulantes.

La concentración se llevó a cabo en la intersección de 12 de Octubre y avenida de los Trabajadores, con varias banderas argentinas y leyendas como una que advertía que “la corrupción mata” y exigía “ningún hundimiento más”.

Gabriela Sánchez, de la entidad #NiUnHundimientoMás, advirtió que ya son “muchos muertos por la corrupción, porque la corrupción no solo es recibir plata sino también no hacer las cosas que se tienen que hacer”.

La mujer es hermana de Gustavo Sánchez, capitán del pesquero Repunte, que se hundió casi un año atrás.

Sánchez advirtió, en declaraciones reproducidas por el sitio 0223, que “si las cosas no cambian de una vez por todas, el Rigel no va a ser último”.

El domingo se confirmó que el cuerpo hallado en la zona donde se busca al pesquero, frente a las costas de la provincia de Chubut, es el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación .

El “Rigel” había zarpado el último martes del Puerto de Mar del Plata rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue a las 23 del viernes.