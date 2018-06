Primero Jujuy conformó Mesa de la juventud

En el complejo de UTA se realizó el Congreso Provincial de la Juventud, primer plenario que organiza este espacio político.

En un plenario concretado recientemente, la juventud de Primero Jujuy posicionó a sus autoridades y el vicegobernador de la provincia y máximo referente de ese sector político, Carlos Haquim, celebró su conformación y los instó a ser protagonistas y a trabajar por la gente.

Con una masiva concurrencia, que contó con la presencia de casi mil jóvenes dirigentes, se realizó en el complejo deportivo y recreativo de UTA el 1§ Congreso Provincial de la Juventud del partido Primero Jujuy, donde quedó conformada la Mesa Provincial de la Juventud.

También en el plenario, los asistentes debatieron sobre temas de interés como el grooming (cyber acoso sexual), cooperativas, y bolsa de trabajo.

Además se reafirmó la participación política de los jóvenes en éste espacio político partidario, quienes cada vez buscan consolidar aun mas este espacio.

"Todos los jóvenes identificados en Primero Jujuy, aportaremos nuestro granito de arena para lograr la mejor provincia que merecen los jujeños. La juventud está brindando un claro ejemplo de unión y pensamiento maduro centrado en el bien de todos", señaló Víctor Lemme referente de ese sector político.

Primero Jujuy "es un amplio espacio donde todos aquellos jóvenes que quieran sumarse, tendrán la oportunidad no sólo de expresarse, sino también de direccionar el camino hacia la consolidación del proyecto político liderado por Carlos Haquim", agregó el edil Luciano Moreira.

Jóvenes protagonistas

Precisamente, el cierre del cónclave lo efectuó el conductor del sector político Carlos Haquim quien en su discurso exhortó a los jóvenes a ser protagonistas en los nuevos escenarios de acción política.

En la oportunidad les dijo que "no dependan de los dirigentes, ustedes sean protagonistas y ocupen realmente este espacio para crecer y fortalecerse políticamente" a la vez que les aclaró que "la política no sirve si no se da solución a las necesidades de las personas".

Cabe mencionar que en el 1§ Congreso Provincial de la Juventud del partido Primero Jujuy, también estuvieron presentes el ministro de Trabajo de la Provincia, Jorge Cabana Fusz; la legisladora provincial Susana Haquim; Luciano Moreira, edil de Monterrico; Eduardo Orellana, comisionado municipal de Rodeíto; Rodrigo Viviani, concejal de El Carmen; Jorge Rosales, concejal de Calilegua, y Marcos Velásquez, comisionado municipal de Volcán.

Los jóvenes que expusieron durante el plenario fueron Fernando La Fuente, Víctor Lemme, Leo Rosenbluth, Fabricio Cabana Fusz y Rody Farfán, entre otros.

