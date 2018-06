Camioneros anunciaron un paro nacional para el jueves

Hugo Moyano confirmó que no habrá cortes de rutas y la medida abarcará “todas las ramas” del sector.El sindicalista aseguró que el sector empresarial adelantó que no puede pagar el 27% de aumento que solicitan.

PABLO Y HUGO MOYANO EN CONFERENCIA DE PRENSA DE CAMIONEROS.

El titular de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó ayer la convocatoria a un paro nacional del sector para este jueves en reclamo de un aumento salarial del 27 por ciento en el marco de la discusión paritaria.

De esta forma, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del gremio de Camioneros, en el barrio porteño de San Cristóbal, el dirigente ratificó la medida de fuerza que había sido anunciada la semana pasada.

Acompañado por su hijo, el también dirigente camionero Pablo Moyano, y por miembros del consejo directivo de la Federación, Moyano ratificó que la medida de fuerza abarcará "todas las ramas" del sector, entre las que mencionó el transporte de caudales, la distribución de combustible, la recolección de basura, el correo y servicios de logística.

"He mantenido esta mañana un encuentro con la cámara empresaria y me dijeron que no están en condiciones de dar el aumento del 27 por ciento que solicitamos. Ante esta negativa empresaria, vamos a cumplir con la medida de fuerza", aseveró el titular del gremio de camioneros.

En el marco de la conferencia de prensa y al anunciar el paro del jueves, Hugo Moyano aclaró que se realizará sin cortes de ruta y cargó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le endilgó la pretensión de "instalar en la opinión pública" que la medida de fuerza del gremio de los camioneros incluirá la realización de piquetes.

"No va a haber cortes de ruta; eso es algo que quiere instalar en la opinión pública la señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ministra de Seguridad de la Nación, pero no va a pasar nada que no corresponda", aseveró Hugo Moyano en la conferencia de prensa.

En ese marco, indicó, no obstante, que, "el camión al que lo agarre el paro" en su recorrido, al inicio de la medida de fuerza, a la cero hora del jueves, "se detendrá al costado de la ruta" o "en una estación de servicio".

Luego de solidarizarse con los trabajadores de un ingenio azucarero de Salta que cerró y causó más de 700 despidos.

En tanto, al ser consultado sobre el rol que jugará el gremio de Camioneros en caso de que la CGT decida realizar un paro general, Moyano respondió que la postura que asumirá surgirá de "la consulta con nuestros trabajadores, que son los que decidirán en asamblea qué hacer".

Reunión clave de la CGT por el paro

El consejo directivo de la CGT deliberará hoy y decidirá si convoca o no a una huelga nacional de 24 horas, según “las respuestas que de forma previa ofrezca el Gobierno al petitorio de cinco puntos presentado el jueves último” en la Casa Rosada, confirmaron las fuentes gremiales de la Confederación.

Los principales popes sindicales señalaron que el nuevo encuentro con las autoridades del Gobierno -luego de la ronda inicial del jueves último en la Casa Rosada- se realizará hoy en la cartera de Trabajo, aunque no confirmaron la hora.

“La CGT no fue convocada aún formalmente a la nueva reunión de mañana. Lo único que sabe el consejo directivo es que esta vez se realizará en Trabajo y no en Gobierno”.

“Que no impida la circulación”

La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó ayer al titular de Camioneros, Hugo Moyano, que “no haga más paros, porque la Argentina necesita trabajar”, y ante la medida de fuerza dispuesta por ese sindicato para el jueves le advirtió que “no impida la circulación, porque eso no está permitido”.

“Nosotros como Ministerio de Seguridad no opinamos sobre el paro, que es un tema de Trabajo, sino que lo que hacemos es impedir que el país sea bloqueado”, expresó Bullrich, tras asistir a la inauguración de la jornada “Argentina sin narcotráfico”

Bullrich agregó que “simplemente” quería decirle “al jefe de los camioneros que no impida la circulación, porque eso no está permitido”, y le sugirió que haga paro “de otra manera para ver si realmente tiene tanta fuerza como él dice tener”.

“Lo que creemos es que esta costumbre de hacer paro no parece demasiado buena”, agregó la ministra, quien luego le reclamó a Moyano que “no haga paro, porque la Argentina necesita trabajo, que no haga más paros y paros, ya que necesitamos ir para adelante, no para atrás”.

Sobre si van a actuar las fuerzas de seguridad, dijo que “el otro día mostramos nuestra actitud: cuando había camiones intentado bloquear fuimos con grúas y los camiones inmediatamente empezaron a circular”.