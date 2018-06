Pastores en contra de despenalizar el aborto

El Consejo de Pastores Evangélicos de Jujuy se pronunció en contra de la ley de despenalización del aborto y aseguró que defender la vida es una de las premisas de su credo y un derecho constitucional.

El Consejo, conducido por Alberto Díaz como presidente y Daniel Gutiérrez como secretario ejecutivo, indicó que la defensa de la vida que hacen las iglesias evangélicas no tiene argumentos surgidos del dogma religioso, sino del conocimiento científico amparado en la Constitución nacional y tratados internacionales.

"Estamos a favor de la vida, pero a favor de las dos vidas. Entendemos que decir estar a favor del aborto y decir también defender la vida es algo falaz; no puedo estar a favor de la despenalización y apoyar a vida", señalaron los pastores.

Consideraron que "la ideología favorable al aborto trata de instalar la idea de que sólo existe una persona, negando la realidad y el dato duro de la ciencia que afirma que hay dos".

En lo que refiere al orden jurídico "estamos frente a un conflicto de derechos: por un lado el derecho a elegir de la madre, por otro lado el derecho a la vida del hijo y por otro lado el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Pero el Estado tiene la obligación de armonizar todos esos derechos evitando que uno destruya al otro".

"Estamos en contra de la despenalización, porque afirmamos el valor supremo de la vida. Nadie puede decidir quién vive y quién no, ya que no existe un derecho a matar", agregaron.

Por eso dijeron entender que "la despenalización del aborto quebranta el mandato universal de "no matarás". "En nombre de millones de familias argentinas que defendemos las dos vidas y la dignidad humana, queremos pedir a los diputados que por favor sean aliados de la vida", finalizaron expresando los pastores evangélicos.

Respeto a la diversidad

DANIEL GUTIÉRREZ.

El pastor de la iglesia evangélica Ekklesia, Daniel Gutiérrez, indicó que las congregaciones evangélicas han tenido un rol protagónico en el debate sobre la despenalización del aborto, entendiendo la diversidad de opiniones sin pensar que los que no comparten su postura son enemigos sino que “oramos por ellos para que iluminados por Dios puedan comprender nuestra postura en algún momento, dado que nuestra postura no tiene un fundamento solo dogmático sino también científico, ético y moral”.

“No nos basamos en el modismo de la época, sino que tenemos preceptos bíblicos y religiosos que indican que hay vida desde la concepción y por eso vamos a defenderla.

El aborto sea legal o ilegal para nosotros es una muerte, por eso esperamos que no se legalice”, acotó. Finamente, dijo que “quisiéramos evitar esas muertes y trabajar para que ello no ocurra. Llamamos a los jóvenes alumnos que tomaron sus colegios a reflexionar sobre la responsabilidad de la vida sexual y así evitar la muerte de un inocente”.