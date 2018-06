Gioja no descarta "una gran PASO" que defina el candidato peronista en las presidenciales

El diputado del Frente para la Victoria, José Luis Gioja, aseguró que "nadie tiene cerradas las puertas" en el peronismo y que no descarta "una gran PASO" para definir los candidatos que lideren la propuesta opositora al gobierno en las elecciones presidenciales de 2019.



"El peronismo ha dado muestras de tener muchas ganas de ser aglutinador de una fuerza nacional en la Argentina y que es capaz de crear una alternativa distinta al gobierno", expresó el ex gobernador de San Juan a Radio Cooperativa.



Sin embargo, el congreso que Gioja y el resto de la desplazada conducción del Partido Justicialista (PJ) organizaron el pasado viernes en la ciudad de Buenos Aires fue dominado por el kirchnerismo ante la ausencia de varios congresales del peronismo federal.



"Hubo más de 600 congresales de todas las provincias", dijo el ex gobernador de San Juan, aunque admitió que los representantes de Córdoba y Salta se ausentaron por "instrucción precisa de los presidentes de no participar", en alusión a los gobernadores Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey.



Ante este escenario Gioja opinó que para acordar un único frente nacional peronista se requiere definir "un buen programa, buenas reglas de juego para que todos puedan participar y tratar de ponernos de acuerdo en los nombres".



"Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, ¿por qué vamos a negar una gran primaria, una gran PASO?", se preguntó.



La división interna del peronismo quedó marcada en el congreso del PJ cuando los discursos que bregaron por la unidad contrastaron con los espacios vacíos que dejaron figuras como los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) y el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto.



Para Gioja, Cristina Fernández de Kirchner "es peronista y justicialista y si compañeros de ella van (al congreso) tienen todo el derecho de estar", afirmó.



Por último explicó que "cuando hablamos de unidad, no hablamos de uniformidad" y destacó que en el congreso concluyó que "el límite del peronismo es (Mauricio) Macri" y que "dentro del peronismo nadie tiene cerradas las puertas y no hay adversarios ni enemigos".