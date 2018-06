Se inició la campaña de concientización y detección de hepatitis C desde la Unidad Centinela de Jujuy que ya recorrió La Quiaca, el centro Arroyabe, tendiente a llegar a una muestra de gente puntual de alrededor 200 personas. Se desarrolla en el marco del operativo nacional de detección mediante test rápidos de modo de lograr resultados en 10 minutos en 29 hospitales de 18 provincias y 3600 test.

"Está dentro del marco de la campaña nacional, que se hace un test rápidos de hepatitis C, para obtener resultado luego de 10 minutos de obtenida la muestra. Se está haciendo en poblaciones especiales, vulnerables como pacientes poli-

transfundidos, en hemodiálisis, con enfermedades hepáticas crónicas con antecedentes de adicciones, y en realidad estamos trabajando en este tipo de pacientes en un centro Diat", precisó la médica Estela Manero, del hospital Soria quien junto a su par Susana Ceballos integran la Unidad Centinela de Jujuy.

La campaña se inició el pasado lunes en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) de La Quiaca; el martes fue en el Centro de rehabilitación "Vicente Arroyabe" de El Carmen; luego en el Diat de Alto Comedero y ayer en el Diat de Forestal, Palpalá. En todos los casos se aplican los test rápido aportados por el Instituto Malbrán. En lo que va de la campaña no registró ningún caso positivo con hepatitis C.

PREVENCIÓN. EQUIPO DEL DIAT DE ALTO COMEDERO.

"Estamos trabajando con hepatitis C, no tenemos tantos pacientes diagnosticados, hacemos dos campañas al año; y el año pasado testeamos 500 personas solamente hubo un positivo que era un falso positivos, no encontramos pacientes con hepatitis C", precisó la médica Susana Ceballos en torno a la Unidad Centinela que integra.

En esta unidad, detectados y en tratamiento son 180, pero se estima que serían más porque en otros hospitales podrían sumar. "Tenemos a nivel nacional, cercano al 1,5% de pacientes con infección con virus C. En realidad no se conoce demasiado bien porque justamente faltan campañas de diagnóstico epidemiológico. La sensación de la práctica diaria es que Jujuy no tiene tanta cantidad de infección por virus C, lo importante es buscarla, detectarla, porque es asintomática", precisó Manero. Aseguró que no hay datos epidemiológicos.

Según el Instituto Malbrán, en más del 95% de los casos, esta infección se puede curar y afecta a unos 400 mil argentinos y muchos aún no están diagnosticados, lo que marca la importancia de este tipo de Campañas. La estrategia consiste en "micro eliminación", consiste en convocar más específicamente a los integrantes de determinados grupos vulnerables a la infección por este virus, para su estudio.

Ponderó por ello la importancia de las campañas de modo de llegar a tiempo para curar la enfermedad y no en la etapa de cirrosis, y que al tratarlas para evitar consecuencias de por vida. Se puede llegar a diagnóstico pidiendo el control al clínico o hepatólogo, un estudio que se puede hacer en cualquier hospital o clínica privada.

De hecho, recordó que cuando aparece sirrosis, o infección por virus C , por lo que destacó que la Recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que al menos una vez en la vida todos los habitantes deberían hacer la determinación del anticuerpo.

CENTRO ARROYABE. PERSONAL A CARGO DE LAS ACCIONES.

Es que se trata de un virus contagioso, vinculado a la sangre, por lo que se trata de transfusiones, pacientes en hemodiálisis, con enfermedades crónicas que han realizado muchos tratamientos parentenales, o con tatuajes que no se les hizo con la higiene adecuada, o quienes comparten jeringas cuando se utilizan .

Detección para tratamiento

Una vez que se detectan ingresan al Programa Nacional de Hepatitis Virales que se encargan de los estudios y tratamientos, y lo hacen desde 2016 mediante el programa a quienes no tienen obra social; por lo que cobra importancia este tipo de campaña.

Si el paciente con hepatitis C no recibe tratamiento, se va generando un daño progresivo que puede provocar falla hepática, cirrosis, tumores y hasta la necesidad de recurrir a un trasplante. Por este motivo, es fundamental arribar tempranamente al diagnóstico y acceder al tratamiento.

Las provincias que participarán son Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Caba.

En qué consiste la enfermedad

Según explicó la medica hepatóloga Susana Ceballos en el caso del virus de la hepatitis C que causa hepatitis crónica en millones de personas, y puede conducir a cirrosis, cáncer de hígado y trasplante hepático. La enfermedad es asintomática, hasta 1995 se transmitía por transfusiones de sangre por procedimientos médicos inseguros, uso de drogas endovenosas y raramente por vía sexual. El virus tiende a evolucionar a la cronicidad en el 80 % de los casos. Es también de riesgo para los trabajadores de la salud que sufren lesiones por heridas o pinchazos accidentales. Las vías de contagio son a través de sangre infectada, fundamentalmente por transfusiones de sangre y hemoderivados, por compartir cepillo de dientes, afeitadoras, jeringas u otros elementos cortantes, a través de la realización de tatuajes y piercings sin los cuidados necesarios, relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo durante el embarazo.