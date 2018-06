Lesión resignó chances del quiaqueño Emanuel Cruz

Con sus dos terceros puestos en las últimas ediciones, Emanuel Cruz se había convertido en una de las cartas para hacerle frente a los candidatos foráneos, en la carrera de 10 km.

Tras la orden de partida, picaron en punta los favoritos, tres de afuera: Gustavo Frencia (La Rioja), Marcelo Fabricius (Catamarca) y Bernardo Maldonado (Córdoba); y tres créditos jujeños dispuestos a dar batalla: Miguel Maza (Capital), Jorge Lazcano (Perico) y Emanuel Cruz (La Quiaca). El duelo fue tres contra tres.

En un cruce de calles por el centro, un atleta en silla de ruedas al ser alcanzado por los punteros se produjo un tumulto, donde el más perjudicado fue Cruz que al esquivar esa situación perdió 20 metros que se fueron estirando porque los líderes apuraron el paso para sacarse de encima a un rival de cuidado.

RUBÉN RIVAROLA / EL DIRECTOR EJECUTIVO DE EL TRIBUNO JUNTO A ATLETAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARON.

Cuando promediaba la carrera, en un desnivel pronunciado, Cruz pisó mal, "sentí un tirón en la zona de la rodilla derecha que no me dejaba pisa bien y al esforzarme se me fue hinchando y cada vez fue más difícil de correr", contó el quiaqueño.

Enseguida agregó: "Ya se había quedado Fabricius y sacando a relucir un orgullo personal me dije, yo debo terminar la carrera. Me concentré para no abandonar, pero el dolor se me hizo inaguantable. Cuando salí del puente General Belgrano, la gente me alentó para que siga. Aguanté con el resto que me quedaba y crucé justo la línea de llegada con la satisfacción del deber cumplido", remató Emanuel Cruz.

A su vez, Bernardo "Berni" Maldonado de Córdoba, actual campeón Sudamericano Universitario de 5 mil metros, hizo la pretemporada en España y corrió varias competencias en países sudamericanos. En Jujuy sintió en carne propia el rigor del clima particular del domingo.

Sostuvo: "Fue una carrera durísima, un circuito muy exigente y una excelente organización, no pensaba la magnitud de la convocatoria y me emocionó el entusiasmo, el cariño y cómo la gente alentó todo el circuito. Hasta el km 6 estaba bien con Frencia adelante. Ahí apuró Frencia y se me fue. El calor y la altura me afectaron, aguanté como pude para sostener el segundo puesto. En lo personal no soy bueno trepando, sentí el efecto del viento Norte, no tenía idea cómo era, costó respirar e hice el doble de esfuerzo para arribar segundo".

MÁXIMO ESFUERZO.