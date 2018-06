Néstor Pitana, el juez para el primer partido de la cita mundislita

El árbitro argentino Néstor Pitana fue designado hoy para dirigir este jueves el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018 entre el seleccionado anfitrión y Arabia Saudita por el grupo A, informó la FIFA.

El partido se disputará en el Estadio Luzhniki de Moscú este jueves desde las 12 de nuestro país.

El misionero Pitana, quien iniciará su segunda experiencia mundialista, estará acompañado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, con quienes compartió el Mundial de Brasil 2014.

En tierras cariocas, el misionero tuvo una gran labor al punto tal que fue uno de los pocos en dirigir cuatro partidos, aunque no pudo ir a la final debido a que Argentina llegó al partido trascendental ante Alemania.

En la fase de grupos, estuvo en Rusia-Corea del Sur, Estados Unidos-Portugal y Honduras-Suiza y en cuartos de final arbitró Alemania-Francia.

Pitana no tiene una gran valoración en Conmebol y en la AFA, donde en los últimos años no estuvo en designaciones para partidos importantes.

No obstante, para el suizo Massimo Busacca, jefe de árbitros de la FIFA, es uno de los principales exponentes al punto tal que lo seleccionó para Rusia a pesar que las autoridades del referato en Argentina y la AFA sugirieron que vaya Patricio Loustau.