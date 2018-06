"Hoy la realidad en los países exige que uno salga al encuentro de otro"

¿Cómo llegó a ser destinado al exterior y cómo fue la experiencia de generar una comunidad?

-Luego de mi ordenación, el 14 de agosto de 2014 tuve como primer destino de misión Perú. Mi primera misión es una ciudad grande, Lima tiene cerca de 10 millones de habitantes, no me tocó empezar la comunidad desde 0 pero sí acompañar un proceso fundacional, durante los primeros años y luego consolidarlo lentamente con mi presencia y empuje de todos los laicos, en la tierra de San Martín, Santa Rosa y San Juan Macías. Lo que tiene de lindo un desafío fundacional es siempre tener que abrir el surco, poner la semilla para que después otros cosechen. Siempre con la ilusión y teniendo en claro algo muy importante, Fasta privilegia el lugar del laico donde él es el que va de frente y el sacerdote es el que acompaña. Es el que va haciendo esta suerte de ir a la vanguardia, en el caso del laico abriendo espacios para la evangelización de la juventud, de la familia como pretende nuestra obra. Y el sacerdote la retaguardia, acompañando a las familias, asistiendo en la labor de formación y evangelización de los jóvenes. Un aspecto muy importante de nuestra obra es sobre todo la evangelización de la cultura, porque buscamos especialmente hacer la pastoral de la inteligencia.

No es fácil entonces trabajar con la comunidad, sumarla y que se mantenga...

-Todo trabajo pastoral tiene grandes desafíos. La primera comunidad de la cual nace la Iglesia es la misma familia, allí se transmite la fe que tenemos, San Pablo le decía a su discípulo Timoteo -que era obispo- no te olvides de la fe que recibiste de tu madre y de tu abuela. En cada comunidad uno tiene que bregar con eso. Lo primero es rescatar su vida de fe en las familias. La Iglesia es eso, una gran comunidad de comunidades, familia de familias.

¿Cuál fue su segundo destino y cómo fue el trabajo?

-Mi destino inmediato más cercano a Lima, a la par que trabajaba en Perú con matrimonios, familias y jóvenes, llevando adelante la capellanía de colegios peruanos; fue Ecuador donde empecé de 0. Allí sí me tocó llegar y congregar familias bajo la misma impronta. Así por la respuesta generosa de un par de matrimonios empezamos lo que hoy es la comunidad de Fasta en Quito (Ecuador), comenzamos a trabajar desde hace casi siete años un espacio de evangelización muy lindo. En Perú ni Ecuador no tenemos comunidades educativas pero sí comunidades de fe muy lindas, que es parte del desafío actual, recrear espacios al modelo de las primeras comunidades cristianas. Entonces toda mi tarea evangelizadora pasa por ser un sacerdote que va acompañando la vida de las familias que, en el caso de los adultos en los "convivios", espacios de oración, de formación; acompañar las comunidades apostólicas donde vamos tomando diferentes desafíos, a veces son comunidades que vienen a la formación, dando catequesis, colaborando en parroquias o en diferentes espacios. Otras comunidades son a favor de la vida, otras las que responden a trabajar con los más necesitados y especialmente en el ámbito juvenil. En Ecuador la Casa "Santo Domingo" que nuclea niños desde los 8 años hasta los 25 donde vamos trabajando en todo un proceso normativo y compromiso de fe, y donde van haciendo su itinerario siguiendo a Cristo y formando parte de la Iglesia Católica.

¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos y en Costa Rica?

- Estuve como misionero del 2013 hasta el 2015 en el sur de Estados Unidos, en San Antonio y luego mi residencia en Ecuador. El año pasado comenzamos de a poco a dar los primeros pasos en Centroamérica, en Costa Rica donde uno encuentra una realidad totalmente diferente a la de nuestro país. Cada país tiene su impronta como cada lugar su desafío. De Estados Unidos la virtud del patriotismo, el concepto de familia, por lo menos en el sur, con el testimonio lindo de familias enteras yendo a la Eucaristía, donde se ve la impronta del latino que hoy es la esperanza de la Iglesia Católica en Estados Unidos, que le pone su sabor, su valor. También me di cuenta que la evangelización pasa por el trabajo de uno a uno. No creo en evangelización de multitudes, sino en el encuentro personal con el otro y la necesidad que la gente tiene de la escucha, del diálogo, de sentir el amor de Dios. En la experiencia de Estados Unidos la Iglesia me permitió redescubrir el fervor de los primeros tiempos, porque fue empezar de 0 sin tener mucho manejo del idioma, después de tres meses dí misa en español. Y la experiencia en Costa Rica fue descubrir un ambiente totalmente diferente con el flagelo del narcotráfico, del sicariato, la mendicidad en la calle, un país que al igual que muchos a veces son presentados como paraísos y nos damos cuenta que está la realidad del día a día que no se vende. Costa Rica me abrió las puertas como en todos los países donde he estado y estoy aún descubriendo una nación que necesita volver a rescatar la familia. Es un tema común que la Iglesia defiende como siempre porque es el santuario de la vida, es la iglesia doméstica y la célula básica de la sociedad.

¿Se está debatiendo en Argentina el aborto, cuál es su posición de acuerdo a las realidades que ha visto?

-Desde la experiencia tenemos que partir del orden natural, todo aquel que reconoce el valor de la vida tiene que entender que ése es un derecho fundamental. Si yo mato un perro, un cachorrito, paso a ser tratado como un asesino y tendré personas en contra por cometer ese atropello. Pero nadie habla de lo que significa asesinar a un propio miembro de la especie, como puede ser un niño en el seno de la madre que es un crimen atroz, porque lo queremos legislar como un derecho cuando termina siendo un delito. Puedo expresarme también dejando de lado la creencia, todo hombre tiene inscrito en su corazón que no se debe matar. Hablemos desde el orden natural, cuál es el juramento hipocrático que hace un médico, es tratar de salvar la vida no de cometer un delito o convertirse en homicida. En ese debate nos han metido los ideólogos, intereses geopolíticos y económicos de los laboratorios que quieren lucrar con la vida, de los médicos que se transforman en vez de salvadores en homicidas, y de políticos que tienen una mentalidad corta para no darse cuenta que un país que no tiene crecimiento demográfico como la Argentina terminará el día de mañana perdiendo frente a sus vecinos. Si ya hoy tenemos una tasa de natalidad baja, evidentemente dentro de veinte años ¿quiénes van a ser los nuevos colonizadores de Argentina? Hoy necesitamos que todos se pongan de pie para decir... "somos la voz que no tienen voz". Uno como misionero escucha a mujeres que han sufrido el aborto en sus vidas, es un trauma durísimo, nadie habla de las consecuencias psicológicas.

Ha cambiado la configuración de la familia y la mirada de la Iglesia ¿hay más aceptación?

-La familia nunca cambió, mamá, papá es un derecho natural y es una realidad a partir de la cual se configura la familia. Después si uno tiene en cuenta el documento último del papa Francisco "Exhortación apostólica amor y laetitia" nos lleva a reconocer algo que la Iglesia ha visto y viene trabajando desde siempre, que hay familias heridas. Eso significa descubrir por ejemplo la realidad de una madre soltera, que cría sus hijas y tratando de sustituir lo insustituible como es la figura paterna, esto nos lleva a descubrir las familias que sufren las consecuencias del divorcio, mal endémico puesto a partir de la ley de los hombres. No hay que olvidarse que cuando se instala una mentalidad divorcista, antinatalista o consumista es la familia la que pierde. Por eso como misionero uno no se asombra de lo que ve a nivel familia, porque todos venimos de una y todos tenemos heridas que necesitan ser puestas bajo la gracia y misericordia de Dios. Nadie se quiere hacer cargo de realidades familiares que necesitan ser tratadas. Todo el mundo habla de la familia pero somos muy pocos los que nos arremangamos para sacarla adelante. Es un deber reconocer todo lo que la gente de a pie hace por la familia.

¿Se habla en la Iglesia de trabajar con los laicos, llegar a la familia, acercarla a la Iglesia?

- Hoy la realidad en Jujuy, en toda Argentina y en cualquier país exige que uno salga al encuentro de otro. Creo que hay tres desafíos que el Papa nos presenta, desde el inicio de su Pontificado, la cultura del encuentro, del diálogo y del perdón. Hoy no podemos asumir ningún camino que suponga desencuentro. Y todo aquello que atenta contra la vida supone que uno se desencuentre o no tenga un puente hacia un tema tan convocante como es la presencia del otro. Por otro lado, tenemos que dejar de lado los monólogos y ponernos a la escucha del otro. Si el otro no puede hablar, pienso en un niño, en un viejo, pienso que tengo que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hoy tenemos que dejar de lado los discursos que vienen impuestos a modo de monólogos para poder sacar en común lo que significa la alegría de encontrarse con la verdad.