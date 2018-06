Choques "coperos" se mueven entre semana

Hoy en cuatro escenarios diferentes, se jugará el Partido 4 en cada Liga de la provincia de la Fase Preliminar de la Copa Jujuy 2018.

Con este encuentro se cerrará la serie de ida y desde la semana próxima empezarán las revanchas en cada una de las Ligas de la geografía provincial.

En la Liga Puneña, Deportivo Estibadores y Atlético Inter se verán las caras en el Estadio Único de La Quiaca a partir de las 16.

Ambos equipos buscarán la victoria que lo deposite en la revancha con otro espíritu de juego. Cabe destacar que la recaudación limpia corresponde al equipo local, dado que los gastos de arbitraje, seguridad y Same están a cargo del Gobierno Provincial como ente organizador del certamen.

Entonces, cada institución debe agudizar el ingenio para lograr que los hinchas apoyen a sus respectivos clubes.

En la Liga Jujeña, Atlético Alto Juniors enfrentará en "La Tablada" desde las 15.15 a General Lavalle.

El que llega mejor parado es Lavalle, aunque no termina de amoldarse bien en el torneo Anual, cosechó 8 unidades producto de dos triunfos y dos empates; y perdió tres veces.

Mientras que Alto no logra levantar cabeza y perdió en las siete presentaciones. Lo que lo obliga a enderezar el rumbo.

Dado que este es un certamen nuevo, con otras motivaciones, los dos equipos buscarán el triunfo para ir mejorando la imagen tanto en el campeonato liguista como en la Copa Jujuy.

Los "generales" están más obligados por el peso propio como uno de los clubes con mayor respaldo de su gente, pero que todavía no logró acomodarse bien en el orden local.

En tanto, los "pioneros" de Alto Comedero si bien es cierto que en el certamen doméstico no conocen aun el dulce sabor de la victoria, aguardan este partido con muchas ansias, porque ya empezaron a decir muchos "la Copa es la Copa" que significa una motivación extra para empezar a enderezar el rumbo.

En la Liga del Ramal, Atlético Providencia jugará con Deportivo La Merced, en el estadio "Fernando Sembinelli" de La Esperanza desde las 15.15. Los "colegiales" con más años de competencia en torneos liguistas, llega con la mayor obligación de festejar, pero para ello deberá mostrar en la cancha sus aspiraciones de llegar lo más lejos posible.

Mientras que La Merced, todavía un "benjamín" en campeonatos federados, tiene la ilusión propia de quien dar la nota. Ambos sabrán a partir de hoy lo que significa participar en un certamen novedoso con muchas motivaciones y la vidriera que significa para todos los jugadores que aspiran a transitar el fútbol de otras categorías. En la Liga Regional, Mitre de Calilegua de local enfrentará a Sportivo Alberdi, desde las 15.30 también en un duelo que promete emociones porque ambos equipos quieren comenzar con el pie derecho. Para que esto suceda no queda otra que bregar por el triunfo, cosa que están dispuestos a hacerlo cada uno con sus argumentos futbolísticos. En la Liga Departamental, recién el fin de semana jugarán Atlético El Carmen con Santo Domingo, dado que como en dicha liga todavía no comenzó el torneo Anual, entonces allí decidieron no jugar los miércoles sino los fines de semana hasta que se ponga en movimiento el certamen liguista.