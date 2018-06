Firmas contra la parada

No quieren ser trasladados al acceso sur capitalino.

PERICO (Corresponsal). Se profundiza un conflicto por la nueva parada de los remises interjurisdiccionales, que sería cerca de la firma comercial en el acceso sur capitalino. Sucede que los vehículos que realizan viajes de capital al interior tendrán prohibido tomar pasajeros en el centro, luego de que empiece a funcionar la parada.

El chofer de la cooperativa "San Martín", Alberto Domínguez, dijo que "empezamos a trabajar con los usuarios, recolectando firmas, porque le decimos no al Chango Mas, por la inseguridad de la gente, por el lugar donde quieren hacer la nueva parada para los remiseros del interior y estamos en total desacuerdo y rechazamos lo que resolvió el Concejo Deliberante de San Salvador".

Domínguez manifestó que "no sólo somos nosotros, El Carmen y los remiseros de San Pedro también están levantando firmas para decirle no al cambio de parada, es como que el Gobierno piensa que nosotros no somos jujeños y queremos nuestro derecho a trabajar libremente".

Los trabajadores, estudiantes y usuarios en general expresaron su malestar porque afirman que su costo diario de traslado a la capital se incrementará debido a que deberán sumar el gasto hasta el centro.