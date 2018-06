Sampaoli tiene casi todo definido para el debut ante Islandia

El entrenador Jorge Sampaoli parece tener todo definido de cara al partido del próximo sábado ante Islandia, en el debut de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, al tiempo que Ever Banega pudo entrenar sin problemas con el plantel.

En ese panorama, lo que cobra más fuerza en el centro de la cancha es la dupla entre Javier Mascherano y Lucas Biglia, relegando a Giovanni Lo Celso, mientras que Sergio Agüero ya parece haberle ganado la pulseada a Gonzalo Higuaín.

El arco será propiedad de Wilfredo Caballero, aunque el hombre del Chelsea de Inglaterra evitó pronunciarse al respecto, y en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento de este miércoles, señaló que "aún no sabemos nada, pero trabajamos todos a la par en sana competencia".

El partido debut del equipo de Sampaoli será el próximo sábado desde las 16.00 hora local (10.00 en Argentina), y Sampaoli volvió a practicar un táctico en el Bronnitsy Trianing Center, a 55km de Moscú, y en el mismo el mediocampo es encabezado por Mascherano y Biglia, acompañados por Maximiliano Meza y Angel Di María.

La presencia de Eduardo "Toto" Salvio es una fija en la defensa, aventajando a Gabriel Mercado, y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

El que no pudo entrenar con normalidad fue el zaguero Marcos Rojo, debido a que al haber estrenado botines, sufrió la molestia de ampollas que obligaron a colocarle hielo en los pies.

La buena noticia de la jornada fue que el volante del Sevilla de España Ever Banega, volvió a entrenar con normalidad tras recuperarse de una molestia.

Sobre el final de la jornada de entrenamiento, la que pudo presenciar la prensa por espacio de 15 minutos, los jugadores estuvieron practicando remates al arco, donde Franco Armani y Nahuel Guzmán fueron puestos a prueba por Paulo Dybala, Higuaín, Di María, Marcos Acuña, Cristian Pavón y el "kun" Agüero.