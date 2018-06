Donar sangre es donar vida

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy firmó un convenio con el Banco Provincial de Sangre y programó para hoy una campaña de concientización en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre. La secretaria de Desarrollo Humano de la comuna, Gisel Bravo, dijo que "a partir de la apertura de la oficina de Acompañamiento Terapéutico Integral y Adultos Mayores, nos contactamos con el Banco Provincial de Sangre, y en ese sentido firmamos un convenio para poder ser una institución amiga de la donación de sangre". Agregó que hoy "como municipio comenzamos dando el ejemplo de la importancia que tiene la donación de sangre, no es en vano el refrán de donar sangre, salva vidas, quizás por desconocimiento uno no se anima a donar sangre. Esta campaña viene con capacitación a todos los donantes". En cuanto a requisitos, manifestó que "hay que llevar DNI, no hay que estar en ayudas, donar sangre no engorda, no baja la presión, no adelgaza, es importante concientizar en este sentido a toda la comunidad", subrayó.