El FGE rechazó el 5%

Los sindicatos nucleados en el Frente de Gremios Estatales (FGE) ratificaron su rechazo a la propuesta del 5 % de aumento y pidieron que a los funcionarios no se les otorgue ningún porcentaje.

El martes, antes de concretar la reunión con los gremios estatales, el gobernador Gerardo Morales junto a los ministros de Hacienda, Trabajo, Educación y Gobierno, anunció un aumento salarial del 5 %.

El anuncio fue sumamente criticado por los sindicalistas quienes esperaban continuar con las negociaciones durante esta semana, pero de acuerdo a la postura asumida por el jefe del gobierno provincial, las reuniones por el segundo tramo de aumento salarial quedarían cerradas.

Ante esto los dirigentes nos tardaron en definir posturas y fue el FGE quienes tras una asamblea que realizaron ayer, ratificaron el rechazo a la oferta salarial y anticiparon que están analizando un plan de lucha.

"Prácticamente estamos acostumbrados a que las llamadas paritarias sean toda una imposición de este Gobierno. Lamentablemente nunca ha habido paritarias ni una verdadera negociación, por eso rechazamos absolutamente esta imposición", enfatizó Yolanda Canchi de Atsa.

Remarcó que la propuesta salarial no es para nada superadora y peor aún, no se condice con la realidad inflacionaria del país ya que "en estos momentos sabemos que la inflación para todo el año va a ser de un 30 %, es decir que estamos totalmente desfasados. Las canastas familiares no dan para más, la situación es delicadísima en todos los hogares".

En ese orden dijo que el 5% otorgado es "miserable" y pidió que se redistribuya el porcentaje de acuerdo a los sueldos y se excluya además a funcionarios.

Por otra parte confirmó que desde Atsa adherirán al paro del 25.

Asimismo informó que hoy a las 17, se reunirá el Frente Amplio Gremial (FAG) para analizar la oferta y definir postura; por lo que "no descartamos que podamos ampliar las medidas de fuerza".