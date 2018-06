Libertador declaró la emergencia económica

En conferencia de prensa llevada a cabo en el salón municipal, ayer el intendente Oscar Jayat dio a conocer el Decreto 042848/2018 de Emergencia Económica.

El jefe comunal explicó que el impacto de lo que está pasando socialmente hizo que la recaudación baje bastante "obligándolos a tomar medidas de contención del gasto público hacía adentro". Detalló que "esto significa ajustar gastos en algunas secretarías para garantizar su normal funcionamiento extremando y optimizando los recursos. Habrá recortes en telefonía celular, vehículos particulares que eran utilizados para algunos viajes, hay un vehículo oficial y es el que se usará".

Afirmó que se mantendrá la planta del personal municipal y agregó que "se continuará con la asistencia social donde hemos implementado un programa de asistencia comunitaria y que tiene que ver con una mayor provisión de alimentos a las familias más carenciadas". Mencionó que en el último pago de los contratos de locación, que se hacen con recursos propios, "hemos hecho un aumento general. Nos cuesta menos porque este municipio siempre se manejó con una buena administración".

"El ajuste hacia adentro significa que no se realizarán erogaciones innecesarias, por ejemplo no pedir un aire acondicionado cuando hay gente que la está pasando muy mal, son ejemplos donde vamos a tener medidas de austeridad, extremando los recursos hacia adentro para brindar más respuestas hacia afuera", dijo.

Destacó que firmaron un compromiso recordando que tenían que retrotraer la planta municipal por lo cual acordaron con el Gobierno provincial para no hacerlo porque no podían dejar gente, "acordamos con la provincia de no incorporar gente a medida que se vayan jubilando hasta fin de año", expresó.

Aseguró que el pago de los aguinaldos están garantizados por la provincia, "también estamos en una situación de emergencia, es uno de los pocos municipios que atiende los contratos y dándoles una ayuda extraordinaria".

Se refirió al transporte escolar que presta el municipio en forma gratuita destacando que continuarán con los servicios aclarando que se paró unos días por problemas de falta de repuestos pero que están funcionando, "seguimos prestando el servicio en el barrio Papa Francisco y en los más humildes, es un servicio que va a la gente que más lo necesita".

Dejó como mensaje a la comunidad que estén tranquilos que el ajuste es hacia adentro, es decir hacia los funcionarios de su gabinete. Los funcionarios acordaron aportar de su sueldo para paliar la difícil situación que atraviesa la comunidad sin perjuicio de los municipales.