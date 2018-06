Video: Parque botánico municipal, pulmón verde de la ciudad

Un nuevo aniversario celebra hoy el Parque Botánico municipal "Barón Carlos María Schel", una reserva natural ubicada en el corazón de la Capital jujeña, que conserva en su interior parte del tesoro de la flora y fauna autóctona, un predio que luce un paisaje distintivo en el que se puede apreciar el verde de las Yungas que confluye con la urbanidad de los Valles jujeños. Hoy, la entrada al parque será libre y gratuita.

Se trata de una reserva de poco más de 15 hectáreas que fue donado al Municipio capitalino hace 31 años y que hasta el día de hoy es el hábitat de una amplia variedad de especies autóctonas, tanto botánicas como animales del ecosistema subtropical. En el lugar se puede ver una gran cantidad de aves, como carpinteros, tucanes, urracas, gavilanes, que hacen sentir su canto, como así también una importante variedad de mariposas, además de corzuelas, coatíes, murciélagos, arañas pollito y un sinfín de insectos.

También hay una gran diversidad de flora silvestre, entre ellas cedro, chilto, ortiga, ceibo argentino y ceibo jujeño, sacha higuera, sacha pera, helecho culantrillo, como así también una amplia variedad de hongos, muchos de ellos comestibles.

Es un lugar adecuado para visitar en familia, en pareja o con amigos, ya que el lugar invita a disfrutar de la naturaleza y el aire libre, recorriendo cada uno de los senderos en los que también hay lugares de descanso. En la parte más alta del predio, hay un mangrullo desde donde se puede ver toda la ciudad, una vista privilegiada a la que se puede acceder luego de culminar el sendero principal.

Con motivo de cumplir 31 años desde su apertura, hoy el ingreso al parque será libre y gratuito al público, además se ofrecerán charlas acerca de la reserva que se cumplirán dentro del programa de Diálogos Ambientales que se llevan adelante con el objeto de que la ciencia llegue a la población.

Valles y Yungas, dos paisajes en uno

El parque está abierto todos los días, excepto los días de lluvia, y se puede ingresar de 8 a 17 con permanencia hasta las 19. El ingreso cuesta $30 para adultos y $10 para niños, estudiantes y jubilados. El acceso es gratuito para personas con discapacidad. Recomiendan asistir con calzado adecuado, llevar ropa de abrigo porque la temperatura allí es más baja y evitar llevar mascotas.

En los últimos años, el parque botánico se ha ido posicionando como un atractivo de la Capital Jujeña, por la belleza de su entorno y la variedad de flora y fauna que alberga en el corazón de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esto ha hecho que no solo sea una opción escogida por las familias jujeñas para visitar un fin de semana, sino que también de a poco ha logrado cautivar la atención de los turistas, que cada vez se interesan más por conocer esta reserva.

El encargado del parque botánico, Pedro Sato, aseguró que según los registros, el parque recibe a una gran cantidad de visitantes extranjeros, especialmente de Francia que es el país desde donde más gente llega fuera de Latinoamérica; después lo visitan desde Uruguay, Chile, Bolivia, y de provincias vecinas como Santiago del Estero, Córdoba, y Buenos Aires, que son quienes en mayor número llegan al parque. “Quienes recorren el predio quedan maravillados ya que es justamente una zona de transición entre Valles y Yungas, de modo que se pueden ver dos paisajes en uno, por un lado la ciudad y por otro la selva, el verde y una gran cantidad de especies animales y vegetales” dijo Además explicó que, si bien les interesa mucho que el turismo conozca la reserva, la intención de la actual gestión es que también el vecino de la ciudad visite el parque ya que muchos no lo conocen. “Por suerte, según las estadísticas, hemos podido incrementar la cantidad de visitas de vecinos de los distintos barrios capitalinos, especialmente de la zona centro, Los Perales, San Pedrito, e incluso mucha gente viene desde el interior a conocer este parque” señaló, a la vez que remarcó que en enero último se alcanzó un récord de 3600 visitas, cifra importante por cuanto en años anteriores el promedio era de 1200 y 1500.

Sato aclaró que si bien la mayor demanda se da en el mes de enero y febrero, las visitas se equilibran; es que en vacaciones el mayor flujo es de turistas, pero a lo largo del resto del año lo hacen muchas escuelas, terciarios y universitarios, e incluso familias de San Salvador, de modo que cambia el público pero todo el año hay afluencia de visitantes.

Para lograr este incremento en las visitas desde el parque se trabaja fundamentalmente haciendo difusión a través de las redes sociales. “Hemos podido ver que allí tenemos un impacto mensual de unas 20 mil visitas al sitio, de las cuales 12 mil son de Jujuy, y en cuanto a las búsquedas en Google, en el último año hemos logrado incrementar 450% la cantidad de búsquedas, logrando así posicionar al parque "Barón María Schüel’ como el segundo parque botánico más buscado de Argentina” sostuvo.

Un predio accesible y refaccionado

Tras una serie de refacciones y puesta en valor, en el mes de septiembre del año pasado, el municipio capitalino reinauguró el Parque Botánico “Barón Carlos María Schüel”, espacio que fue intervenido a fin de reacondicionar sus instalaciones para mayor comodidad de quienes visiten la reserva natural.

En ese entonces se acondicionaron los senderos, las oficinas que se ubican en el acceso al predio y se incorporaron elementos para favorecen la accesibilidad como baños y rampas adaptadas, una silla para practicar senderismo y folletería con sistema Braille.

“Se ha mejorado mucho el aspecto de la accesibilidad, lo que nos da una gran satisfacción porque permite el acceso de todas las personas al parque, tanto de personas con movilidad reducida, no videntes e incluso hipoacúsicas, ya que el parque está adaptado para recibirlos”, dijo Sato al tiempo que aseguró que constantemente promueven la capacitación del personal que se desempeña en el parque, especialmente los guías, para que sepan manejar el lenguaje de señas y guiado a personas con discapacidad.

Adelantó que en estos momentos se está trabajando en la refacción de un puente que se había caído en la segunda caminaría, colocando uno más reforzado, con mejores características.

Niños de Quebrada y Puna conocerán el parque

Otra iniciativa importante para fortalecer la visita de más jujeños al parque se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Cultura y Turismo, desde donde se promueve el programa “Recreo largo” de intercambio entre alumnos de las distintas regiones, a fin de que puedan conocer los diferentes paisajes que ofrece cada una.

“La intención es que los chicos de Quebrada vengan a conocer los Valles y las Yungas y viceversa, de modo que puedan apreciar la variedad de clima y de vegetación que hay en toda la provincia, y el parque va a estar incluido dentro de los recorridos previstos para los chicos” explicó el encargado de la reserva.

El programa se desarrollará durante las vacaciones de julio, con visitas diarias, acompañadas de un guía como así también con algunas caminatas nocturnas. “Para los más chicos hemos incorporado algunos elementos a fin de concientizar sobre el cuidado del ambiente; hemos sumado por ejemplo, un microscopio digital para que ellos puedan ver insectos, la textura de las flores, entre otras cosas, de modo que el recorrido sea más didáctico y capte la atención de los más chicos” sostuvo.

Preparan un mariposario

Otro de los proyectos que se impulsa en el parque es la creación de un mariposario, a fin de aprovechar la gran cantidad y variedad de mariposas que habitan en el lugar, conservando su hábitat natural. “La intención es impulsar la cria de mariposas en un espacio semi abierto para que tengan libertad para desplazarse, ya que la reserva cuenta con muchas y muy buenas mariposas, de distintos colores y tamaños”.

La intención es que no sea una infraestructura invasiva, si no que se pueda insertar sin dañar el ecosistema ni el paisaje del parque. “En el parque tenemos como prioridad la conservación de las especies y el cuidado del lugar que habitan, es por eso que incluso no permitimos el ingreso con mascotas, porque pueden perturbar a los animales que viven en el parque”, concluyó Sato.