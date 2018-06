Una mujer y sus tres hijos viven atormentados

Ayer en las oficinas de Protección de Derechos se vivieron profundas muestras de terror por parte de una mujer, madre de tres hijos, que está siendo amenazada por el esposo y padre de los menores, con una inusitada violencia.

Datos proporcionados por el personal de la oficina pública dan cuenta de que la mujer de 40 años y con domicilio en el barrio San José de la Tupac Amaru, vienen sufriendo ella y sus hijos violencia de género física y mental por parte del hombre.

De acuerdo a las versiones de uno de los trabajadores sociales, la mujer habría manifestado que "viven aterrorizados, el miedo los está consumiendo".

El dramático relato da cuenta de que desde hace un tiempo el hombre de 44 años, cuyas iniciales son J.J.F., de profesión mecánico, "siempre fue muy violento, pero esa situación se incrementó desde que sufrió un serio accidente que le afectó la cabeza", afirmó la mujer ante los profesionales de la Oficina de Protección de Derechos.

Funcionarios de la oficina municipal afirmaron off de record que "lamentablemente esta familia está en situación de riesgo y nadie hace nada, porque son muchos los trámites burocráticos" señalaron muy consternados frente a la situación.

No reciben la denuncia

Uno de los entrevistados por El Tribuno de Jujuy remarcó que a la mujer la policía no le recibe la denuncia, por lo cual la situación se torna insostenible para esta familia que "lamentablemente no cuenta con recursos económicos".

Trascendió que la mujer trabajaba anteriormente en la organización barrial "Tupac Amaru" pero hoy su situación es desesperante ya que no tiene trabajo y el hombre pese a trabajar no le aporta dinero para la manutención de los hijos.

Los dos mayores de 18 y 13 años concurren a un establecimiento secundario donde los directivos les estarían proporcionando algún tipo de contención al igual que al menor de solo 11 años que cursa la escuela primaria.

Reclamaron los allegados a la mujer que viven en el barrio La Merced y que "la policía no les quiso recibir la denuncia, a nadie le importa lo que le pueda pasar a mi hermana o a mis sobrinos, les pega por nada o los insulta".

Mientras tanto esta mujer y sus tres hijos se refugian en un dormitorio, mientras el agresor duerme solo y los amenaza constantemente con matarlos.

Temen por la vida del grupo familiar

Desde el municipio de la ciudad siderúrgica, funcionarios que prefirieron no identificarse indicaron que “tenemos una familia en situación de riesgo y pareciera que a nadie le importa, porque aquí lo único que gana o se impone es la burocracia”.

La frase dicha casi con un hilo de voz no significaría nada, sino fuera que los palpaleños tienen aún grabadas en su mente las imágenes del reciente caso que conmovió no solo a esa comunidad sino a toda la provincia, la trágica muerte de Alexis Mamaní.

Pese a la intervención del intendente Pablo Palomares en este caso, al cierre de la presente edición la mujer no había conseguido la protección policial, ya que la fuerza le seguía solicitando una serie de documentos del grupo familiar, para recién poder tomarle la denuncia.

En la Oficina de Protección de Derechos afirmaron que “aquí no se puede hacer nada porque se está en un proceso de cambio, ya que ahora todo debe tramitarse en San Salvador de Jujuy”.