"El bloque del Partido Justicialista no se va a quebrar"

El flamante diputado provincial Alfredo Gerry después de seis meses tomó posesión de la banca en la Legislatura provincial que le pertenece al Partido Justicialista.

Cabe recordar que Gerry era el sexto candidato a diputado provincial en la lista que se presentó en las elecciones legislativas en 2017, y ante el rechazo del diploma de Rolando Ficoseco, actual intendente de Perico, hubo corrimiento por lo que la banca 48 será ocupada por Gerry.

Tras el juramento, Gerry brindó declaraciones a la prensa y dijo: "Agradezco a todos los diputados que me dieron la posibilidad de estar como legislador. Vengo a trabajar, así como lo hice como concejal durante 12 años en Palpalá. Estos seis meses se perdieron para el trabajo de esta banca, vaya a saber por capricho de quién. No echo la culpa a nadie, pero trabajo para el justicialismo y voy a seguir ese camino"

Así también destacó que "llevé siempre votos para mi partido y creo que me lo merezco. También saludo al compañero Rolando Ficoseco, con quien hemos trabajado juntos. Acá no hay vencidos ni derrotados, sino ocupar una banca que le pertenece al Partido Justicialista. Soy peronista y voy a hacer lo mejor para trabajar con la familia jujeña, la provincia. Agradezco a todas las personas que me acompañaron los doce años en Palpalá", expresó.

En cuanto a su pertenencia al Partido Justicialista, el legislador afirmó que "el bloque no se va a quebrar, soy peronista de raza y no por caprichos de dos o tres vamos a poner en juego el Partido Justicialista. Queremos todos seguir trabajando. La gente está esperando una buena oposición para decir las cosas que están pasando, con valentía y fuerza. El peronsimo no se va a quebrar, tuvimos muchas luchas, pero siempre juntos. El peronismo es eso, es pueblo".

Es así que el legislador tomó su banca y la Legislatura siguió el orden del día de la quinta sesión ordinaria. Vale recordar que Gerry cumplió mandato como concejal en Palpalá, desarrollando su tarea junto a la gente. Ayer estuvo acompañado por su familia en la asunci