Desde San Juan a la "Tacita de Plata"

Dice que está volviendo a los escenarios, estuvo un poco retirada durante seis años más o menos por cuestiones familiares y de salud.

La vimos llegar a Jujuy mucho más delgada y sin usar el bastón con que la conocimos en los escenarios, y es que de un tiempo a esta parte decidió ponerse físicamente a tono con su alegría de vida, e hizo un tratamiento que le hizo muybien. Por otra parte, hace tres años más o menos decidió adoptar a unos mellizos, que venían a sumarse a su hijo mayor biológico que hoy tiene 12 años, y esas cuestiones legales sabemos que llevan su tiempo y mucha dedicación.

Lo cierto es que renovadísima en su regreso a la carrera, eligió Jujuy para hacer presentaciones este fin de semana (esta noche y mañana en Apacheta Arte Nativo, Güemes 759). Además estará presentando a Juanjo Martínez, solista de su tierra, a quien está produciendo.

Además estarán como anfitriones de lujo, Los Copleros.

La acompañarán musicalmente Hernán Palacios en guitarra y Matías Atencio en bajo.

Jujuy, un tema pendiente

Es la primera vez que visita nuestra provincia en 21 años de música, pero dice "todo llega", y está feliz de que así sea.

En esta vuelta dice que se propuso hacer todo lo que tenía pendiente, como es cantar en Jujuy. "Era una de las primeras provincias en la que quería estar", dice. "Volver a los escenarios es muy importante para mí, porque ya los necesitaba", comenta.

Sobre la dedicación a su salud explica que "si uno no está en un equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, poco bueno puede dar, y últimamente cuando yo me subía a un escenario, sentía que no le ponía el cuerpo y el alma, y que mi cabeza no estaba donde tenía que estar. Quizás no se notaba por el amor que le tengo a la gente, pero yo sabía que eso que estaba dando, podía ser mejor. El punto de inflexión fue cuando llevé a los mellizos a mi casa, una situación complicada de adopción, me impulsó a decidir poner en orden mi casa, cuidando a mis tres pequeños junto a mi marido. Dejé de actuar y de grabar, aumenté mucho de peso, usaba el bastón porque me había fracturado la pierna, etc. Así que empecé un tratamiento. Hace un año se hizo una cirugía bariátrica, y todo se acomodó.

Sus últimos discos

Su último disco fue de 2012, se tituló "Con los ojos del amor" que recuerda que se presentó en Cosquín (en el festival nacional de Folclore), "con un coro del que soy madrina, de chicos hipoacúsicos".

Ahora estoy trabajando en un disco nuevo, en que estoy retomando todas las canciones que la gente sigue pidiendo como "Zamba del laurel", "Yolanda", "Honrar la vida", "Con los ojos del amor2, etc. y haciendo una versión diferente de las mismas". "Por ejemplo, una versión de nueva de "Honrar la vida" que es una canción lenta, casi triste, se transformó en una canción feliz".

Para esto está trabajando con un productor estrella como es Marcelo Predacino (de Abel Pintos) "que es un amor de persona, y con su mujer que hace los coros en mi disco, Guadalupe Farías Gómez", cuenta.

Además estuvo con Paz Martínez que le regaló un montón de canciones que además se las cantó para ella, para que tambiÚn las tenga en cuenta en esta nueva producción. Es muy feliz, pero sabe que siempre se puede más, nos dice.

En esta presentación en Jujuy cantará los temas que la acompañaron toda su carrera, mostrará algunas versiones que formarán parte del próximo disco, y además presentará en su papel de productora a otro solista sanjuanino, Juanjo Martínez.

Si bien, tiene muchos temas compuestos por ella, grabó solo tres, y dice que no es de escribir mucho. Que lo que fue haciendo en este sentido es porque le surgió un sentimiento que se transformó en necesidad de expresarlo, "pero mi don es cantar", dice convencida. "Por ejemplo, "Con los ojos del amor" la escribí cuando nació mi sobrina Eva, que tiene síndrome de Down, y la verdad fue algo que salió solo, le mostré el tema a Jorge Rojas y a él le encantó", relata.

Lo cierto es que a partir de ahora, y de este especial fin de semana en que llega a la "Tacita de Plata" por primera vez, el público jujeño quedará a la espera de su regreso, que según prometió será cuando tenga ese disco del que nos habla listo para presentarlo aquí oficialmente.