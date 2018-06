El 9 de septiembre iniciará la competencia para Zapla

Con fecha establecida, domingo 9 de septiembre, la Comisión Directiva de Altos Hornos Zapla, presidida por Marcelo Lizárraga, ya perfila sus objetivos futbolísticos en lo que será el Torneo Federal A temporada 2018/19 que contará con la participación de 36 equipos, donde otorgará 2 ascensos a la B Nacional y 8 descensos al Torneo Regional Federal Amateur.

Los socios e hinchas de Zapla de Jujuy y de otras provincias ya pueden abonar su cuota social mediante débito automático.

Así se resolvió recientemente en la reunión de los delegados donde estuvo el titular "merengue" dentro de los 32 de los 36 clubes de la categoría (sólo estuvieron ausentes representantes de Camioneros, Racing de Córdoba, Crucero del Norte y Atlético Paraná) con Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal. Todavía no se definió el formato de disputa, que podría modificarse si se aprueba la reestructuración de la B Nacional. No habrá invitaciones.

El primer y gran cimbronazo del cónclave estuvo en la segunda parte del discurso del actual secretario ejecutivo del presidente de AFA Claudio Tapia: "Hoy, el próximo torneo de la categoría se jugará con 2 ascensos y 8 descensos con un formato muy similar al recién finalizado (zonas clasificatorias, pentagonal y revalidas)". El silencio se adueñó del salón por algunos segundos porque la mayoría de los dirigentes de la categoría esperaban encontrarse con la reestructuración de la B Nacional para la temporada 2019/2020 y su consecuencia en el próximo torneo ya definida y nada de eso sucedió. Si bien están avanzadas las charlas con el resto de las categorías para hacerla, la falta de oficialización ante el Comité Ejecutivo y el factor económico no resuelto, hacen que no esté 100% cerrado y esto deriva en la decisión de, por ahora, de no modificar la estructura del torneo.

Posterior a eso, comenzaron las preguntas y algún que otro tono elevado. Nuevamente el presidente del Consejo recalcó la idea dicha anteriormente y aclaró que el torneo puede sufrir modificaciones durante el mismo si la reestructuración de la categoría superior llega a aprobarse durante la competencia aunque la idea es tener un panorama más claro antes del comienzo.

Otro de los puntos tratados fue la televisación del Federal A. Al respecto, Toviggino comentó que "hay que ofrecer un buen producto", y además adelantó que "hasta diciembre, los clubes recibirán el mismo dinero, $250 mil aproximadamente". Y aunque no se tocó el precio de las entradas, si sufrirá un incremento o no, lo que si se abordó fueron cuestiones de programación de partidos tan seguidos y entre semana que genera más pérdidas que ganancias con gastos en viajes seguidos y partidos de local con escaso público.

Si bien está decidida la cantidad de participantes, todavía no se resolvió el formato de disputa: el Consejo Federal propone repetir el anterior (4 zonas de 9 equipos, con un Pentagonal, 2 ascensos y 8 descensos), aunque también se baraján otras posibilidades: 2 zonas de 18 o 3 zonas de 12. Esto sujeto a modificaciones, ya que se aguarda por una posible reestructuración de la B Nacional. Si se aprueba, podría haber ascensos masivos y menos descensos. Con este panorama incierto, todo terminará de tomar forma en reuniones que se realizarán una vez que finalice el Mundial de Rusia 2018.

"Estamos con Mercado Pago para la gente que no puede venir a pagar las cuotas, lo puede hacer mediante débito", dijo Lizárraga.

Lizárraga en alusión a Zingariello dijo que "todo está abierto"

En Zapla hubo reuniones y suenan nombres para asumir como DT del Federal A, pero por el momento se mantiene Horacio Zingariello. "En realidad nosotros nunca lo echamos ni tampoco es una prioridad, porque en las posibilidades todo está abierto como todos", afirmó el presidente Marcelo Lizárraga ayer desde Buenos Aires vía telefónica al aclarar que también llegaron propuestas e intentos de acercamiento con Matías Arnedo, Esteban Gil, Cristian Corrales, Carlos Morales Santos, "JJ" López junto a Gustavo Balvorín, Gustavo Módica, Julio Toresani y Mario Lobo.

Luego contó que "con toda esta incertidumbre de la B Nacional y del tiempo por delante recién mañana -por hoy- cuando llegue nos juntaremos con la dirigencia para evaluar todo porque además de los nombres hay dos empresas privadas que quieren invertir en Zapla, una de EEUU en lo futbolístico y otra es de Levington que es algo más integral en el club, pero también manejamos la posibilidad de armar un equipo con poca plata pero competitivo de la zona y que asuman el sentido de pertenencia cobrando al día. El descenso es lo último que se piensa y lo ideal hubiera sido que no haya como se decía y eso nos servía para enfocarnos en pagar todas las deudas, pero la intención es cumplir como hasta ahora y como empresario siempre me dio resultados pagar a los empleados, proveedores y en este caso socios, hinchas y jugadores para encontrar un equilibrio".

Después también comentó que "en tres meses de gestión lo importante es que se pudo destrabar un cheque de Gobierno y se le pagó la deuda a una contadora de la época de Colque que pasó por Tisera y también con Taritolay que ya estaba por iniciar acciones legales. Lo mismo sucedió con Maximiliano Herrera, exjugador que estaba reclamando también una plata adeudada y se está por acordar con el abogado de Nazareno Godoy que reclama un suma de más $100 mil. Todo esto es aparte de lo que ya se les canceló al plantel del mes de marzo hasta donde finalizó nuestra competencia en el Federal A o sea que estamos al día desde nuestra conducción y ya se les abonó al 80% de lo que se les debía del mes de octubre del 2017 que era de la anterior gestión". En ese sentido agregó que "en este poco tiempo ya se concretaron muchas cosas y saldaron deudas que antes eran objetivos, pero todavía nos queda pagarle al plantel los meses de noviembre y diciembre. Y entre los proyectos a corto plazo están el arreglo del estacionamiento y el resembrado de la cancha principal. Después si se logra agilizar lo que queda cobrar de los subsidios podremos iluminar la cancha auxiliar y la idea es comprar un tractor corta césped que es necesario para el club", sostuvo.

Pronto se lanzará el 4º Bingo “Merengue”

Por último recordó que “el reciente bingo se desarrolló con total éxito y transparencia y ya estamos lanzando el 4º Bingo Merengue en las próximas semanas y el sorteo sería en agosto. Queremos seguir ganando confianza en la calle, ya que se vendieron 8.100 cartones sobre 12 mil impresos y una ganancia a grandes rasgos de 350 mil pesos. Quedan abiertas las puertas a los socios para ver los gastos y comprobantes”, finalizó Lizárraga, presidente de Zapla.