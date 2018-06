Croacia vs Nigeria mañana desde las 16

Croacia, con Luka Modric e Ivan Rakitic como sus principales figuras, debutará mañana en el Mundial de Rusia contra Nigeria, por el grupo D, que también integran Argentina e Islandia.

Los croatas, a 20 años de su mayor éxito en un Mundial, el tercer puesto en Francia 98, jugarán contra los siempre peligrosos nigerianos en el estadio de Kaliningrado, mañana desde las 16 (hora de la Argentina), con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci. Televisarán TyC Sports y DirecTV.

Si bien no es favorito y le costó la eliminatoria para llegar a este Mundial, el equipo europeo que dirige Zlatko Dalic tiene nombres de jerarquía y experiencia como para buscar la clasificación en el grupo.

Además de Modric, estrella de Real Madrid, y Rakitic, del Barcelona, Mateo Kovacic, Mario Mandzukic, Nikola Kalinic o Ivan Perisic pueden destacarse en el Mundial en el que Croacia, que en Brasil 2014 no pasó la primera fase, buscará acercarse a su máximo logro, la medalla de bronce en el Mundial de Francia en 1998 que consiguió de la mano de Davor Suker, actual presidente de la Federación del país.

Croacia nunca logró ganar el primer partido de un Campeonato del Mundo. Sin embargo, junto a Argentina, es el otro equipo que se supone pasará de ronda siempre y cuando supere a Nigeria y la debutante Islandia.

El seleccionador croata dejó entrever que apostará por el tridente de ataque formado por Andrej Kramaric (delantero del Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) y Mario Mandzukic, compañero de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en Juventus italiana. Junto a ellos tres estará Ivan Perisic, el mediapunta del Inter.

En su preparación para Rusia, los balcánicos acumularon dos derrotas, ante Perú y Brasil, y dos victorias sobre México y Senegal.

Nigeria, por su parte, llegó a este Mundial ganando cómodamente su eliminatoria, pero con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros amistosos: perdió ante Serbia, Inglaterra y República Checa; le ganó a Polonia y empató ante Congo.

Potencia en África, Nigeria -bajo la dirección técnica del alemán Gernot Rohr desde 2016- intentará dar la sorpresa en el Mundial, donde nunca alcanzó los cuartos de final en seis participaciones (llegó a octavos en 1994, 1998 y 2014). Desde el Mundial de los Estados Unidos en 1994, las 'Súper Águilas' se clasificaron para jugar todos los campeonatos mundiales salvo el de Alemania 2006, donde no superaron sus eliminatorias.

Victor Moses, delantero del Chelsea, es uno de los principales jugadores de Nigeria, que tiene como capitán al mediocampista John Obi Mike (31 años), uno de los pocos experimentados del plantel.



Posibles formaciones



Croacia: Daniel Subasic; Dejan Loven, Ivan Strinic, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko; Luka Modric, Ivan Rakitic; Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic y Marco Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.

Nigeria: Francis Uzoho, Leon Balogun, Brian Idowu, Abdullahi Shehu, William Troost-Ekong; Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Mikel John Obi, Ogenyi Onazi, Odion Ighalo y Victor Moses. DT: Gernot Rohr.



Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).

Cancha: Estadio Kaliningrado.

Hora de inicio: 16.00.

TV: TyC Sports y DirecTV.

Grupo: D.